Μεγάλη φωτιά στο αεροδρόμιο της Γενεύης (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο αεροδρόμιο της Γενεύης μετά από αναφορές για πολλές εκρήξεις σε κοντινά κτίρια.

Breaking: There is a large fire near Geneva Airport in Switzerland. Inbound flights are either holding or diverting. pic.twitter.com/ITofeNonZW

