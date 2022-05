Ουκρανία: Οδήγησε 3.700 χιλιόμετρα για να βρει την οικογένειά του που βρισκόταν 10 χιλιόμετρα μακριά

Το σπίτι του Σέρχι Μπελιάεφ από το χωριό Τσιρκούνι μέχρι την κατοικία της αρραβωνιαστικιάς του, στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, απέχει 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Αυτό όμως άλλαξε όταν ήρθε ο πόλεμος.

Χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να σαρώσουν οι ρωσικές δυνάμεις το χωριό του Μπελιάεφ στις 24 Φεβρουαρίου, καθώς προχωρούσαν προς το Χάρκοβο, την μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Οι ζωές όλων στην Ουκρανία άλλαξαν εκείνο το πρωί. Για τον Μπελιάεφ, η πρώτη γραμμή της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χώρισε τον ίδιο από τους γονείς του και την 28χρονη σύντροφό του Ναταλί, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Guardian.

