Απόκοσμες εικόνες στο Ιράκ: Σκηνικό «Dune» λόγω αμμοθύελλας

Την ταινία «Dune» θυμίζει σήμερα το Ιράκ, καθώς ο ουρανός έγινε πορτοκαλί εν μέσω της 9ης αμμοθύελλας σε ένα μήνα (από τα μέσα Απριλίου) που πλήττει τη χώρα.

Αεροδρόμια και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά για σήμερα, Δευτέρα. Το Ιράκ χαρακτηρίζεται ως μια από τις πέντε χώρες στον κόσμο που είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ερημοποίηση.

Όπως περιγράφει ένας ανταποκριτής του AFP, η πρωτεύουσα Βαγδάτη ήταν τυλιγμένη σήμερα το πρωί από ένα σύννεφο σκόνης που σκέπαζε τους άδειους δρόμους, οι οποίοι συνήθως σφύζουν από κίνηση.

Ο πρωθυπουργός Μουσταφά αλ Καντίμι διέταξε την προσωρινή αναστολή των εργασιών στις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαίρεση τις υγειονομικές εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας, επικαλούμενος τις «κακές κλιματικές συνθήκες και τις σφοδρές αμμοθύελλες που αναμένονται».

Η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε σήμερα στα διεθνή αεροδρόμια της Βαγδάτης, του Αρμπίλ και της Νατζάφ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αεροδρομίων αυτών.

Από τις τελευταίες δύο αμμοθύελλες σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και περίπου 10.000 άλλοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

The dust storms that recently happened in Iraq have halted aspects of social and economic life, as airports, schools, universities and public institutions were closed in a number of provinces of the country, including the capital, Baghdad. #WAS https://t.co/ch9Td1PMBR pic.twitter.com/AwwmrQsMaH

— workers against sectarianism (@WorkersIraq) May 22, 2022