Τέξας: 15 νεκροί από πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο

Δεκατέσσερις μαθητές και μία δασκάλα σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δράστης είναι ένας νεαρός, περίπου 18 ετών, ο οποίος είναι νεκρός. Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ο δράστης εισέβαλε στο σχολείο, κρατώντας ένα πιστόλι και πιθανώς μία καραμπίνα.

BREAKING: At least 2 children dead, 13 injured in elementary school shooting in Uvalde, Texas. @AAronKatersky has the latest information: https://t.co/D891ryhplk pic.twitter.com/TAJXyWe7Qi

— ABC News (@ABC) May 24, 2022