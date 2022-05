«Καταπέλτης» για Μπόρις Τζόνσον η έκθεση για το partygate: Αλκοόλ και ξενύχτια στη Ντάουνινγκ Στριτ

Μπίρες, κρασιά, πίτσες, τυριά, λιποθυμίες, μικροκαυγάδες εν μέσω μέθης και κακή συμπεριφορά προς τους υπεύθυνους ασφάλειας και τις καθαρίστριες. Αυτό είναι το σκηνικό που συνθέτει η έκθεση της δημόσιας λειτουργού Σου Γκρέι για τα περίφημα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown.

«Σχεδόν μπορείς να μυρίσεις την ποσότητα του αλκοόλ που ήπιαν» αναφέρει σαρκαστικά ο δημοσιογράφος του BBC, Κρις Μέισον, για τις 39 σελίδες της έκθεσης – κόλαφο για το κόμμα του Μπόρις Τζόνσον και τις 9 φωτογραφίες που τη συνόδευαν.

Οι λεπτομέρειες από την έκθεση είναι συναρπαστικές, ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος ότι όλα συνέβησαν στην πρωθυπουργική κατοικία. Σε ένα πάρτι στις 18 Ιουνίου 2020, ένας από τους παριστάμενους «έκανε εμετό» από το πολύ ποτό, ενώ δύο άλλα άτομα – προφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ – ήρθαν στα χέρια.

Χαρακτηριστική είναι και η φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον στο πάρτι-έκπληξη που διοργάνωσε η σύζυγός του Κάρι και σύμβουλοί του, τον Ιούνιο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο βρετανός πρωθυπουργός, η σύζυγός του και ο υπουργός Οικονομικών έλαβαν πρόστιμο για τη συμμετοχή τους σε αυτό το πάρτι.

Ο ηγέτης της Βρετανίας εμφανίζεται να κρατάει ένα κουτάκι αναψυκτικού ή μπίρας και ένα πιάτο με φαγητά στο χέρι. Μπροστά του είναι ένα τραπέζι γεμάτο με σάντουιτς, μπίρες και μια κανάτα χυμό.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης της Σου Γκρέι επισημαίνεται ότι ενώ κάποιοι από τους εργαζόμενους στη Ντάουνινγκ Στριτ διασκέδαζαν, άλλοι κουράζονταν και γίνονταν αποδέκτες αγενούς συμπεριφοράς. Όσο κάποιοι πάρταραν μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα, το προσωπικό ασφαλείας και καθαρισμού της πρωθυπουργικής οικίας δούλευε αδιάκοπα και μάλιστα έπρεπε να ακούει προσβλητικά σχόλια από τους μεθυσμένους.

Μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους οι εργαζόμενοι στη Ντάουνινγκ Στριτ δείχνουν ότι καταλάβαιναν πως αυτό που έκαναν δεν είναι σωστό. Όταν κάποιος έλαβε πρόσκληση για ένα «πάρτι με κοινωνικές αποστάσεις στον κήπο» του Νούμερο 10, αναρωτήθηκε σε μήνυμα στο Whatsapp σε συνάδελφό του αν είναι καλή ιδέα που θα παρευρεθούν 200 (!) άτομα.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στην έκθεση της Σου Γκρέι δεν περιλαμβάνεται το πάρτι που έστησε η Κάρι Σίμοντς – Τζόνσον στις 13 Νοεμβρίου του 2020, την ημέρα που ο Ντόμινικ Κάμινγκς παραιτήθηκε από δεξί χέρι του Βρετανού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sunday Times, από τη χαρά της η σύζυγος του πρωθυπουργού έβαλε δυνατά μουσική των ABBA. Η ίδια έχει αναφέρει ότι απλά συγκάλεσε μίτινγκ στρατηγικής.

Mιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο Μπόρις Τζόνσον ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την παραβίαση των κανονισμών για το lockdown.

Μάλιστα, δήλωσε «αηδιασμένος» από τη συμπεριφορά κάποιων υπαλλήλων, αναφερόμενος στη γενικότερα συμπεριφορά των παριστάμενων στα ξενύχτια στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Αν και παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος «είχε περάσει» από κάποια από αυτά τα πάρτι, η συμπεριφορά του δεν είχε κάτι το μεμπτό και έτσι δεν έλαβε πρόστιμο (με εξαίρεση το πάρτι για τα γενέθλιά του). Αρνήθηκε παράλληλα ότι ήταν παρών σε πάρτι που είχαν «ξεφύγει» ή είχαν τραβήξει μέχρι αργά το βράδυ.

Κατά τ’ άλλα, «κάλυψε» τους εργαζόμενους στη Ντάουνινγκ Στριτ, αναφέροντας ότι είναι καλοί άνθρωποι και ότι δουλεύουν σκληρά. Πλέον, τα πράγματα έχουν αλλάξει στο Νούμερο 10 και «όλοι έχουν μάθει το μάθημά τους».

Σε μια πρώτη αντίδραση στην ομιλία Τζόνσον, ο πάλαι πότε στενός του σύμμαχος, Ντόμινικ Κάμινγκς, ανέφερε ότι ο Βρετανός ηγέτης δεν νομίζει ότι έκανε τίποτα λάθος, γιατί – όπως έλεγε ο ίδιος – «είναι ο Φίρερ εδώ μέσα».

He doesn’t think he did anything wrong, as he said repeatedly in 2020 ‘Everyone better remember I’m the fucking Fuhrer around here’ #RegimeChange

— Dominic Cummings (@Dominic2306) May 25, 2022