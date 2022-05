Ο Γουίλ Σμιθ αποκαλύπτει το προφητικό του όραμα πριν το χαστούκι στα Όσκαρ

Περίπου δύο μήνες μετά τη φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ, το Χόλιγουντ εξακολουθεί να συζητά για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Αμερικανό κωμικό Κρις Ροκ, όταν ο δεύτερος έκανε ένα χιουμοριστικό αστείο στη σκηνή για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Πριν όμως από τα γεγονότα της 28ης Μαρτίου 2022, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στη σειρά του Ντέιβιντ Λέτερμαν «My Next Guest Needs No Introduction» («Ο Επόμενος Καλεσμένος μου δεν Χρειάζεται Συστάσεις») για το προφητικό του όραμα στο οποίο είδε ολόκληρη τη ζωή του να καταστρέφεται.

Η τέταρτη σεζόν της σειράς έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Netflix και επομένως προβλήθηκε και το επεισόδιο με καλεσμένο τον Σμιθ. Ο Σμιθ περιέγραψε το όραμα που είδε όταν έκανε χρήση του νέου ψυχεδελικού ναρκωτικού φυτικής προέλευσης, αγιαχουάσκα, σε ταξίδι του στο Περού. Όπως δήλωσε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που βίωνε μια τέτοια «κολασμένη ψυχολογική εμπειρία» ενώ βρισκόταν σε ταξίδι, με στόχο να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητα και να εστιάσει στην πνευματικότητά του.

Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε πριν την τελετή απονομής των Όσκαρ, όπου μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ και μετά τη νίκη του στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard», ο Σμιθ αποκλείστηκε από την Ακαδημία κι έτσι δεν θα συμμετάσχει στα Όσκαρ για μια δεκαετία.

«Το πίνω, κάθομαι εκεί και ξαφνικά…αρχίζω να βλέπω όλα μου τα χρήματά και το σπίτι μου να “φεύγουν” μακριά και την καριέρα μου να καταρρέει», είπε ο ηθοποιός στον Λέτερμαν.

Όπως ανέφερε ο Σμιθ, κάποια στιγμή είχε την παραίσθηση ότι η κόρη του, Γουίλοου, ούρλιαζε για βοήθεια αλλά δεν μπορούσε να δει πού βρισκόταν. «Σταμάτησα να νοιάζομαι για τα χρήματά μου. Ήθελα απλώς να φτάσω σε αυτή», συνέχισε. «Σταμάτησα να νοιάζομαι για το σπίτι μου. Σταμάτησα να ενδιαφέρομαι για την καριέρα μου. Και φτάνω στο σημείο όπου…εξακολουθώ να ακούω τη Γουίλοου να ουρλιάζει, τα χρήματά μου εξακολουθούν να εξαφανίζονται, αλλά… είμαι απόλυτα ήρεμος παρόλο που στο μυαλό μου κυριαρχεί το χάος».

Οι συνέπειες για το ξέσπασα του στην τελετή των Όσκαρ ήταν σκληρές και άμεσες. Πριν την απόφαση της Ακαδημίας για την επίσημη τιμωρία του, ο Σμιθ ζήτησε δύο φορές συγγνώμη για το χαστούκι.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο The Hollywood Reporter, πολλά πρότζεκτ του ηθοποιού τέθηκαν σε παύση μετά το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε έντονη δημόσια αντίδραση.

«Όταν συνήλθα από αυτό “το ταξίδι”, συνειδητοποίησα ότι μπορώ να διαχειριστώ οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου. Μπορώ να διαχειριστώ την απώλεια ή ό,τι δεν πάει καλά στη ζωή μου. Μπορώ να διαχειριστώ τα πάντα στον γάμο μου, οτιδήποτε έχει να προσφέρει αυτή η ζωή». Και συμπλήρωσε: «Αυτό δεν είναι πραγματικό. Η προστασία και η ασφάλεια είναι μια ψευδαίσθηση. Πρέπει να μάθεις να ζεις με την πραγματικότητα, μπορεί να χάσεις κάτι οποιαδήποτε στιγμή».

Όσον αφορά τον Κρις Ροκ, έχει παραμείνει σχετικά σιωπηλός όσον αφορά το δυσάρεστο συμβάν, ενώ δεν έχει ζητήσει ακόμα δημόσια συγγνώμη για το αστείο που έκανε για την Πίνκετ Σμιθ.

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times, το The Hollywood Reporter