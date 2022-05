Ένα γκράφιτι για την «Αγία Javelin», το σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης

Τους τοίχους ενός πολυώροφου κτιρίου στο Κίεβο, στολίζει πλέον ένα γκράφιτι με την… «Αγία Javelin» η οποία έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.

Έχοντας ως έμπνευση το διάσημο έργο τέχνης «Madonna Kalashnikov», η Αγία Javelin δημιουργήθηκε το 2018, αλλά γνώρισε διεθνή αναγνώριση μετά τη ρωσική εισβολή τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ουσιαστικά, απεικονίζει την Παναγία να κρατάει ένα FGM-148 Javelin, έναν κατευθυνόμενο αντιαρματικό πύραυλο που έχει χρησιμοποιηθεί από τους Ουκρανούς για να καταστρέψει τα ρωσικά τανκς.

Η ομάδα που σχεδίασε το γκράφιτι, η Kailas-V, αναφέρει ότι σχεδιάστηκε για να μαζευτούν χρήματα για την Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, η ομάδα έχει συγκεντρώσει 2 εκατ. δολάρια.

Αρκετές θρησκευτικές ομάδες αντέδρασαν στη θέα του γκράφιτι. Ωστόσο, ένας από τους εμπνευστές του κάλεσε τους επικριτές να θυημηθούν ότι στην ιστορία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον θρησκευτικά σύμβολα για ηθική στήριξη.

Τον Μάρτιο, ένας Καναδός πρώην δημοσιογράφος μετέτρεψε την «Αγία Javelin» σε μάρκα και άρχισε να πουλάει τσάντες, μπλουζάκια, σημαίες, αυτοκόλλητα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς με την Παναγία να κρατάει το αντιαρματικό όπλο.

Μπλούζα με την «Αγία Javelin» έχει φορέσει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνολικά, από τις πωλήσεις της μάρκας έχουν μαζευτεί πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, τα οποία έχουν δοθεί ως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Today I gave Ukraine’s minister of defense @oleksiireznikov a T-shirt from @saintjavelin

And I gave another one to him to give to @ZelenskyyUa

He said “perfect I’m seeing him later!” pic.twitter.com/HkvZDA8Fze

— Christian Borys (@ItsBorys) April 28, 2022