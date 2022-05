BBC: Νέο ντοκιμαντέρ με ακυκλοφόρητο υλικό της βασίλισσας Ελισάβετ σε νεαρή ηλικία (βίντεο)

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και το βρετανικό δίκτυο BBC ανακοίνωσαν πληροφορίες για το ντοκιμαντέρ «Elizabeth: The Unseen Queen», με πρωταγωνίστρια τη βασίλισσα Ελισάβετ Β‘, που αναμένεται να προβληθεί στο BBC On και το iPlayer την Κυριακή 29 Μαΐου.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιέχει αποκλειστικό υλικό που κατέγραψαν στην κάμερα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στο νέο βίντεο που κυκλοφόρησε το στούντιο του BBC, αποκαλύπτονται για πρώτη φορά ιδιωτικά, οικογενειακά κλιπ με τη βασίλισσα σε νεαρή ηλικία.

First clip released by @bbcstudios ahead of Elizabeth: The Unseen Queen, Platinum Jubilee programme made from private home movies. This is the Royals on HMS Vanguard in 1947… #RoyalsFamily #PlatinumJubilee pic.twitter.com/Xydkyturrc

— Katie Razzall (@katierazz) May 26, 2022