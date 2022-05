Τόνι Μπλερ: Σενάρια για επιστροφή του στην πολιτική με νέο κόμμα

Σενάρια που θέλουν τον 69χρονο Βρετανό πρώην πρωθυπουργό και άλλοτε ηγέτη των Εργατικών Τόνι Μπλερ να επιστρέφει στην πολιτική με ένα νέο κόμμα, στα πρότυπα του La République En Marche του Εμανουέλ Μακρόν, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον ευρωπαϊκό Τύπο.

Το Ινστιτούτο «Tony Blair Institute for Global Change», που έχει ιδρύσει και διοικεί ο Τόνι Μπλερ, διοργανώνει στις 30 Ιουνίου, σε συνεργασία με τη δεξαμενή σκέψης «the Britain Project», μια διάσκεψη για το Μέλλον της Βρετανίας (Future of Britain conference).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι διοργανωτές, ή τουλάχιστον κάποιοι εξ αυτών, έχουν βάλει στόχο να εμπλέξουν στην εν λόγω εκδήλωση ως ομιλητή και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές προς το παρόν εάν ο Γάλλος ηγέτης υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθεί ή όχι.

Με φόντο αυτήν την επικείμενη εκδήλωση ωστόσο, έρχονται παράλληλα στο προσκήνιο και άλλα σενάρια που θέλουν τη σύμπραξη του Μπλερ με το «the Britain Project» να οδηγεί στην γέννηση ενός νέου κόμματος στη Μεγάλη Βρετανία που θα στοχεύει στον κεντρώο χώρο.

Το εν λόγω πρότζεκτ προς το παρόν δεν είναι κόμμα, αυτό είναι σαφές. Οι εμπλεκόμενοι ωστόσο, τους οποίους επικαλείται το Politico, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτό να εξελιχθεί κάποια στιγμή σε ένα νέο κόμμα… στα πρότυπα του La République En Marche (LREM) του Μακρόν.

Λέγεται μάλιστα πως κάποιοι από τους εμπλεκόμενους έχουν συζητήσει και το ενδεχόμενο να προσεγγίσουν τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ ως πιθανή πηγή χρηματοδότησης.

Το βρετανικό Unherd υπενθυμίζει, πάντως, την αποτυχία της παράταξης Change UK, που είχε επίσης ξεπηδήσει μέσα από τις τάξεις των Εργατικών. Παράλληλα, δε, υπενθυμίζει και το παρελθόν του ιδίου του Τόνι Μπλερ, που απέχει πολύ από το να μπορεί να θεωρηθεί «νέος» και «ανατρεπτικός».

