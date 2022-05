Νεπάλ: Χάθηκε αεροσκάφος με 22 επιβάτες – Φόβοι πως έχει συντριβεί

Ένα μικρό αεροσκάφος των αερογραμμών Tara Air, με συνολικά 22 επιβάτες, απογειώθηκε το πρωί της Κυριακής από την πόλη Pokhara με προορισμό τον χωριό Jomsom στα Ιμαλάια. Η εν λόγω πτήση ωστόσο, που κανονικά διαρκεί γύρω στα 30 λεπτά, δεν ολοκληρώθηκε.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν κάθε επαφή με το αεροσκάφος, με τις Αρχές του Νεπάλ εν συνεχεία να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό του, έρευνες οι οποίες ωστόσο δεν μπορούσαν να διεξαχθούν απρόσκοπτα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

The plane has not yet been located. We are trying to reach the place where locals have allegedly seen something burning. Once our troops reach the location then only we can verify the findings officially and independently. Our rescue effort from ground and air is relentless….

— NASpokesperson (@NaSpokesperson) May 29, 2022