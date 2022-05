Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι κινούνται προς το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται προς το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ενώ μαίνονται σφοδρές μάχες στους δρόμους, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ, Σέρχιι Γκαϊντάι.

«Οι Ρώσοι προχωρούν προς το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ. Οι μάχες συνεχίζονται, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη», επεσήμανε στο Telegram ο Γκαϊντάι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άμαχοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν το αυτοκίνητό τους έγινε στόχος, όμως πλέον βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο, τρεις γιατροί αγνοούνται.

«Οι κρίσιμες υποδομές του Σεβεροντονέτσκ έχουν καταστραφεί, το 60% των κατοικιών δεν μπορεί να αποκατασταθεί», πρόσθεσε ο Γκαϊντάι.

