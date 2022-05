Όταν η προϊστορία συνάντησε το Πλατινένιο Ιωβηλαίο: Φωτογραφίες της Ελισάβετ «στόλισαν» το Στόουνχετζ

H προϊστορία συνάντησε τη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας, με το μνημείο του Στόουνχετζ να φωτίζεται με οκτώ φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ προς τιμήν του Πλατινένιου Ιωβηλαίου (Platinum Jubilee), της επετείου για τα 70 χρόνια από την ανάληψη του βρετανικού θρόνου.

Μια από τις φωτογραφίες είναι από τη στέψη της Ελισάβετ τον Ιούνιο του 1953, όταν ήταν μόλις 27 ετών.

Σε δύο φωτογραφίες, απεικονίζεται η αγάπη της βασίλισσας για τα ζώα: στη μια ιππεύει ένα άλογο (γνωρίζει ιππασία από 3 ετών) και στην άλλη βγάζει βόλτα τα αγαπημένα της σκυλιά κόργκι.

We’ve projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge. Each picture is from a different decade of The Queen’s reign. pic.twitter.com/bnJZeONKXe

«Θέλαμε να δείξουμε διαφορετικές πτυχές της βασίλισσας – της προσωπικότητάς της, των ενδιαφερόντων της – και πραγματικά να δείξουμε τι σπουδαία κυρία είναι», ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση English Heritage η οποία διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο του Στόουνχετζ.

Παρομοίως, με φωτογραφίες της Ελισάβετ φωτίστηκε και το Μarble Arch, η περίφημη μαρμάρινη αψίδα που βρίσκεται στην άκρη του Hyde Park, στο Λονδίνο.

To mark the #PlatinumJubilee, portraits of Queen Elizabeth II have been projected onto Marble Arch👑

Alongside @theartofldn & @MarbleArchLDN, with the support of @EnglishHeritage & @CityWestminster, our Gallery lit up Marble Arch with 6 images of the Queen from our Collection✨ pic.twitter.com/iuEGh4SWPs

— National Portrait Gallery (@NPGLondon) May 30, 2022