Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός από ρωσικά πυρά Γάλλος δημοσιογράφος στο Σεβεροντονέτσκ

Ένας Γάλλος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην περιοχή Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σέρχιι Γκαϊντάι. Τόνισε ότι ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εκκένωσης από την περιοχή, η οποία αντιμετώπισε σφοδρά πυρά τις τελευταίες ημέρες καθώς συνεχίζεται η ρωσική εισβολή.

«Σήμερα το θωρακισμένο μας όχημα εκκένωσης επρόκειτο να παραλάβει 10 άτομα από την περιοχή και δέχθηκε εχθρικά πυρά. Θραύσματα από οβίδες τρύπησαν τη θωράκιση του αυτοκινήτου, θανατηφόρο πλήγμα στο λαιμό δέχθηκε ένας διαπιστευμένος Γάλλος δημοσιογράφος που είχε συλλέξει οπτικό υλικό από την εκκένωση, ένας αστυνομικός διασώθηκε καθώς φορούσε το κράνος του», είπε. Ο κ. Γκαϊντάι επιβεβαίωσε ότι η εκκένωση από την περιοχή έχει πλέον σταματήσει.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος σκοτώθηκε όταν ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν όχημα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση αμάχων από την εμπόλεμη ζώνη κοντά στην πόλη Σιεβιεροντόνετσκ, ανέφερε αξιωματούχος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι στόχευαν αμάχους στην Ουκρανία.

