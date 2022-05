Έκρηξη στην Μελιτόπολη: Σενάρια για παράτολμη πράξη Ουκρανών ανταρτών

Έκρηξη συγκλόνισε την κατεχόμενη Μελιτόπολη νωρίς τη Δευτέρα, με καπνούς να υψώνονται στον ουρανό ακριβώς έξω από το γραφείο του διοικητή της περιοχής υπέρ του Κρεμλίνου, σύμφωνα με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Δεν ήταν σαφές ποιος ήταν υπεύθυνος για την έκρηξη, για την οποία τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι φαινόταν να στοχεύει τον ηγέτη της περιοχής, Γεβγένι Μπαλίτσκι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του SkyNews, εάν οι Ουκρανοί αντάρτες βρίσκονταν πίσω από την έκρηξη, πρόκειται για μια από τις πιο παράτολμες πράξεις από τότε που οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την ουκρανική πόλη τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

There was an explosion in #Melitopol. Local media report that an explosion was heard in the morning near the Kvartal shopping mall. According to preliminary information, the collaborationist head of #Zaporizhzhya Oblast Yevhen Balitskyy was there. pic.twitter.com/MoHcCT94If

— NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2022