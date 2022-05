Στις ΗΠΑ ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου για σειρά επαφών

Σειρά συναντήσεων είχε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Χαράλαμπος Πετρίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα περιελάμβανε συναντήσεις στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του αμερικανικού Κογκρέσου, γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ και τον εκτελεστικό διευθυντή του American Jewish Committee, Ντέιβιντ Χάρις.

Ο κ. Πετρίδης συμμετείχε ως ομιλητής στο Συνέδριο του Economist με θέμα την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, στην παρέμβασή του ανέδειξε τον περιφερειακό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου σε θέματα αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας που δρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Αναφερόμενος στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ο ίδιος τόνισε οτι σταθερός στόχος παραμένει η αναβάθμιση και διεύρυνσή της.

Excerpts from Minister @PetridesCh remarks at the #EconNYMEDSummit event.

“The Eastern Mediterranean is a region that has crisis and instability in its core. But at the same time it’s a region that has the prospect to transform and achieve long lasting stability and security”. https://t.co/4MfI1MyvlP pic.twitter.com/UF92R8zsqE

