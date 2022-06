Ο πολεμικός χάρτης του Ερντογάν στη Συρία

Μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε συγκεκριμένα δύο περιοχές της Βόρειας Συρίας: στο Μανμπίζ και στο Ταλ Ριφάατ.

«Θα καθαρίσουμε το Ταλ Ριφάατ και το Μανμπίζ από τους τρομοκράτες. Κάνουμε άλλο ένα βήμα προς την εδραίωση μιας ζώνης ασφαλείας 30 χιλιομέτρων (σ.σ. βάθους 30 χλμ. εντός της Συρίας) κατά μήκος των νοτίων συνόρων μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος… προκαλώντας την αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν που λίγες ώρες αργότερα θα αποδοκίμαζε μια νέα τουρκική επίθεση στη Βόρεια Συρία ως «υπονομευτική της περιφερειακής σταθερότητας».

Ποιες είναι, όμως, οι περιοχές στις οποίες αναφέρθηκε ονομαστικά ο Ερντογάν;

Ταλ Ριφάατ και Μανμπίζ βρίσκονται βορείως του Χαλεπίου, στα δυτικά του ποταμού Ευφράτη, στη βορειοδυτική Συρία δηλαδή, και ελέγχονται σήμερα από τις – υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ – Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) των Κούρδων της Συρίας.

Erdogan says they will soon invade Tal Rifaat and Manbij areas in northwest Syria.

– Tal Rifaat area is where many Kurds who fled Afrin following the Turkish invasion in 2018 live.

– Manbij is a densely populated area where 500-1000 YPG fighters died to liberate from ISIS.

— Abdulla Hawez (@abdullahawez) June 1, 2022