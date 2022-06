Οι τρεις δρόμοι της Ρωσίας για να αποφύγει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις

Η Μόσχα θα μπορούσε να απαντήσει στις ευρωπαϊκές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο αναζητώντας άλλους αγοραστές για το αργό της ή μειώνοντας την παραγωγή προκειμένου να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Οι ενέργειές της θα είχαν παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο, εκτός αν παρέμβει ο ΟΠΕΚ.

Τη Δευτέρα, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν για εμπάργκο στο 90% του ρωσικού αργού μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο του έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού μετά τη Σαουδική Αραβία.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα θα αλλάξει το εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μέλλον. Οι τιμές του πετρελαίου δεν θα μειωθούν σύντομα και οι επιπτώσεις των ρωσικών κυρώσεων θα είναι αισθητές για μερικά χρόνια», δήλωσε ο Χοσείν Ασκάρι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο George Washington. Τόνισε επίσης πως «οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι πιο σκληρές με τους πετρελαιοπαραγωγούς του ΟΠΕΚ προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου».

Το αν η Ρωσία καταφέρει να εκφορτώσει το αργό της, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και πόσο από αυτό μπορεί να πουλήσει, θα επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Περίπου το 36% των εισαγωγών πετρελαίου της ΕΕ προέρχεται από τη Ρωσία.

Ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, δήλωσε ότι η χώρα θα αναζητήσει άλλους αγοραστές για το πετρέλαιό της. «Όπως σωστά είπε χθες, η Ρωσία θα βρει άλλους εισαγωγείς», δήλωσε ο Ουλιάνοφ μέσω Twitter, στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

As she rightly said yesterday, #Russia will find other importers. Noteworthy that now she contradicts her own yesterday’s statement. Very quick change of the mindset indicates that the #EU is not in a good shape. https://t.co/MEtjlphv2U

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 30, 2022