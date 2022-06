Η μυστική ζωή της Ελισάβετ και το ιδιαίτερο σύμπαν της βασιλικής οικογένειας

Άλογα, σκυλιά, περιστέρια και… οξύρρυγχοι

Το ταξίδι του μέλιτος είναι συνήθως υπόθεση για δύο. Όχι, όμως, στην περίπτωση της Ελισάβετ και του Φιλίππου, οι οποίοι ξεκίνησαν τον κοινό τους βίο συντροφιά με τη Σούζαν, το Κόργκι που είχε λάβει ως δώρο εκείνη όταν είχε κλείσει τα 18 της – ήταν ήδη εξοικειωμένη με τη ράτσα, καθώς και ο πρώτος της σκύλος, ο Ντόκι, ήταν ένα Κόργκι, δώρο του πατέρα της, στην ηλικία των 7 ετών. Τρυφερά και ιδιαίτερα επικοινωνιακά, τα Κόργκι έχουν παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή της Ελισάβετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περίπου 30 Κόργκι (αλλά και Ντόργκι, μια διασταύρωση Κόργκι με Ντάσχουντ) που έζησαν κοντά της ήταν απευθείας απόγονοι της Σούζαν. Πριν από λίγα χρόνια, η Ελισάβετ αποφάσισε να βάλει τέλος στην εκτροφή τους, ενώ σήμερα φέρεται να έχει για συντροφιά τρεις σκύλους, δύο Κόργκι και ένα Ντόργκι, δύο εκ των οποίων της τα χάρισαν μετά τον θάνατο του Φιλίππου.

Φωτ. Bettmann/Getty Images/Ideal Image

Το Στέμμα απέκτησε το προνόμιο της ιδιοκτησίας των βουβόκυκνων του βασιλείου τον 12ο αιώνα, και αυτό γιατί τα υδρόβια πτηνά αποτελούσαν κύριο έδεσμα στα πλούσια συμπόσια της εποχής. Σήμερα, η Ελισάβετ εξασκεί το ιστορικό προνόμιο κυρίως για τους κύκνους που κολυμπούν στον Τάμεση και στους παραποτάμους του, ενώ από τον 15ο αιώνα, ιδιοκτησιακό δικαίωμα έχουν και δύο παλιές επαγγελματικές ενώσεις, των Βαφέων και των Οινοπωλών. Κάθε χρόνο, την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου, πραγματοποιείται η τελετή της σηματοδοσίας, το περίφημο Swan Upping, στη διάρκεια της οποίας οι βουβόκυκνοι εξετάζονται, ζυγίζονται και ένα μεταλλικό δαχτυλίδι τοποθετείται στο πόδι τους, σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια καταγραφής και διατήρησης του υδρόβιου αυτού πληθυσμού. Παράλληλα, σύμφωνα με νόμο του 14ου αιώνα, ο οποίος ισχύει ακόμα, στη βασίλισσα ανήκουν τα δελφίνια, οι φάλαινες, οι οξύρρυγχοι και οι φώκιες που κολυμπούν στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, σε απόσταση τριών μιλίων από τις βρετανικές ακτές.

Φωτ. Lisa Sheridan/Getty Images/Ideal Image

Το 2016, η Ελισάβετ δώρισε ένα περιστέρι αγώνων στους μαθητές ενός Δημοτικού, όταν έμαθε ότι μια γάτα είχε επιτεθεί και σκοτώσει εκείνα που διατηρούσαν και φρόντιζαν στο σχολείο τους στο Μπλάκμπουρν. Η μονάρχης έχει έναν «στόλο» από 200 περιστέρια στο Σάντριγχαμ, συνεχίζοντας μία ακόμα οικογενειακή παράδοση. Η βασιλική οικογένεια έκανε το ντεμπούτο της στον χώρο των αγώνων περιστεριών το 1886, όταν έλαβε ως δώρο αγωνιστικά περιστέρια από τον Λεοπόλδο Β΄ του Βελγίου. 26 βασιλικά περιστέρια εργάστηκαν ως ταχυδρόμοι στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με ένα από αυτά, το Royal Blue, να κερδίζει μετάλλιο γενναιότητας. Πάντως οικολογικές οργανώσεις έχουν κατά καιρούς ασκήσει κριτική στη βασίλισσα για τη συμμετοχή των πτηνών σε αγώνες.

«Αν δεν ήταν βασίλισσα, θα γινόταν επαγγελματίας εκτροφέας αλόγων», είχε πει κάποτε για την Ελισάβετ ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τον ιδιαίτερο αυτόν κόσμο. Η μικρή Λίλιμπετ άρχισε να ιππεύει στην ηλικία των τεσσάρων το Σέτλαντ πόνι Πέγκι που της είχε χαρίσει ο παππούς της Γεώργιος Ε΄, συνεχίζοντας μια μεγάλη παράδοση των Ουίνδσορ. Αργότερα, ξεκίνησε τη δική της καριέρα στην εκτροφή καθαρόαιμων και στις ιπποδρομίες. Μέσα στα χρόνια, τα άλογα κούρσας της Ελισάβετ έχουν πάρει μέρος σε χιλιάδες αγώνες, σημειώνοντας πολλές σημαντικές νίκες, όπως το 2013, όταν το άλογό της Estimate κέρδισε το Χρυσό Κύπελλο στο Άσκοτ. Αν και η ευρύτερη εντύπωση είναι ότι τα άλογα είναι ένα χόμπι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία αποφέρει εκατομμύρια λίρες σε περίπτωση νίκης, έχει όμως και υψηλό κόστος διαχείρισης, και η ίδια έχει πάρει κατά καιρούς δύσκολες αποφάσεις, όπως να μειώσει τον αριθμό των αλόγων για λόγους οικονομικούς.

Φωτ. Lichfield Archive/ Getty Images/Ideal Image

Στην Εξέδρα

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, η Αγγλία κέρδισε τη Δυτική Γερμανία και αναδείχτηκε για πρώτη και μοναδική έως σήμερα φορά πρωταθλήτρια κόσμου. Ο Μπόμπι Μουρ, αρχηγός της ομάδας, ανέβηκε στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ και παρέλαβε το κύπελλο από τα χέρια της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία αργότερα θα έλεγε πόση εντύπωση της έκανε η χαρά των παικτών για εκείνη τη νίκη. Ο Μουρ έπαιζε τότε στη μεγάλη Γουέστ Χαμ, όπως και οι δύο σκόρερ του τελικού, Τζεφ Χερστ και Μάρτιν Πίτερς. Λέγεται, λοιπόν, ότι έκτοτε η βασίλισσα απέκτησε μια συμπάθεια για τη Γουέστ Χαμ και ότι αυτή θα ήταν η απάντηση αν κανείς τη ρωτούσε τι ομάδα είναι. Επισήμως, πάντως, είναι ουδέτερη. Λέγεται, επίσης, ότι ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας υποστηρίζουν την Άρσεναλ, ενώ ο μόνος ίσως δηλωμένος οπαδός μιας συγκεκριμένης ομάδας είναι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος υποστηρίζει την Άστον Βίλα.

Στο Τιμόνι

Ως βασίλισσα δεν υποχρεούνταν και δεν απέκτησε ποτέ δίπλωμα οδήγησης, ωστόσο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εκπαιδεύτηκε να οδηγεί ακόμα και φορτηγό του γυναικείου σώματος χερσαίας αρωγής (Women’s Auxiliary Territorial Service). Πολλάκις έχει φωτογραφηθεί στις εξοχές να οδηγεί το σκληροτράχηλο Land Rover Defender, μια βρετανική εκδοχή «αυτοκινήτου του λαού» και μεταφορικό εργαλείο της αγροτικής και εργατικής τάξης – από την ενθρόνισή της μέχρι σήμερα ποτέ δεν έπαψε να έχει ένα τέτοιο τζιπ, το 2015 δε άρχισε να χρησιμοποιεί για τις λιγότερο επίσημες περιοδείες της και ένα ειδικά τροποποιημένο Range Rover LWB Landaulet, που της επιτρέπει να στέκεται όρθια και να χαιρετά.

Η μακροβιότερη βασιλική λιμουζίνα, που έμεινε σε χρήση από το 1955 και για πάνω από 40 χρόνια, ήταν η Rolls-Royce Phantom IV State Landaulet με οκτακύλινδρο κινητήρα 5,7 λίτρων (μόνο 18 τέτοιες παρήχθησαν για χρήση αποκλειστικά από αρχηγούς κρατών), ενώ τον 21ο αιώνα τη σκυτάλη πήρε η Bentley, με μια ειδικά κατασκευασμένη παραλλαγή του μοντέλου Arnage. Πλήρως τεθωρακισμένη, με λάστιχα ενισχυμένα με Kevlar, υπερυψωμένη οροφή και τεράστιο σαλόνι, διαθέτει οκτακύλινδρο κινητήρα 6,75 λίτρων και 400 ίππων, πιάνει τελική ταχύτητα 130 μιλίων ανά ώρα και εκτιμάται ότι κοστίζει πάνω από 10 εκατ. λίρες.

Φωτ. AP, File

Στέμμα και Χρήμα

Η χρηματοδότηση της βασιλικής οικογένειας για το 2020-21 ανήλθε σε 85,9 εκατ. στερλίνες, που μεταφράζονται σε 1,29 στερλίνες ανά κάτοικο του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το ποσό αυτό, τα 51,5 εκατομμύρια δαπανώνται σε επίσημα ταξίδια, έξοδα συντήρησης και λειτουργικά έξοδα του βασιλικού νοικοκυριού, ενώ τα 34,4 εκατομμύρια σε ανακαινίσεις ανακτόρων, συμπεριλαμβανομένου του Μπάκιγχαμ. Χωρίς τα έξοδα ανακαινίσεων, το κόστος ανά κάτοικο πέφτει στις 0,77 στερλίνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι «βγαίνουν από την τσέπη των φορολογουμένων», καθότι η ύψους άνω των 24 δισ. στερλινών περιουσία του Στέμματος, την οποία διαχειρίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος ο οργανισμός Crown Estate, αποφέρει ετήσια εισοδήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων, με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στο κρατικό ταμείο. Η βασιλική οικογένεια διαθέτει και «πορτοφόλι» για τα ιδιωτικά έξοδα, που γεμίζει πάλι από τα κέρδη που αποφέρουν περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά του Δουκάτου του Λάνκαστερ. Το 2020-21, κυρίως λόγω πανδημίας και λοκντάουν, αυτό μειώθηκε κατά το ήμισυ από τα συνήθη επίπεδα των 20 εκατ.

Η βασιλική οικογένεια αποφέρει στη βρετανική οικονομία περισσότερα χρήματα από όσα κοστίζει. Κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον ετήσιο «τζίρο» της σε 2,7 δισ. (προ πανδημίας), κυρίως από τουριστικά έσοδα. Ένα γεγονός διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ο γάμος Χάρι-Μέγκαν, είναι από μόνο του μια «βιομηχανία» πλούτου, που υπολογίστηκε στο 1,5 δισ. Ειδικοί αναλυτές υπολογίζουν ότι το βασιλικό σήμα σε ένα brand (ουίσκι, ρούχων, οτιδήποτε) μπορεί να αυξήσει τα κέρδη του κατά 10%.

Φωτ. DANIEL LEAL-OLIVAS – WPA Pool/Getty Images/Ideal Image

Πώς αποτιμάται σε χρήμα η αξία κάθε μέλους της βασιλικής οικογένειας; Είναι ένας (όχι απολύτως αξιόπιστος) συνδυασμός προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, εσόδων και προοπτικών τους να παραγάγουν πλούτο στο μέλλον. Για παράδειγμα, το Forbes τοποθετούσε τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ στην κλίμακα των 8 εκατ. λιρών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι συμφωνίες τους με το Spotify και το Netflix, ύψους 12 και 75 εκατ. αντιστοίχως, θα τους αναβαθμίσουν σημαντικά – ειδικός της εταιρείας εκτιμήσεων Brand Finance είχε αναφέρει πως, αν το ζεύγος Χάρι-Μέγκαν ανοιχτεί μετά τα media και στον χώρο της μόδας, η αποτίμησή του μπορεί να ξεπεράσει και το δισεκατομμύριο. Η εκτίμηση για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ήταν γύρω στα 30 εκατ., για τον Κάρολο μεταξύ 80 και 300 εκατ. και της ίδιας της βασίλισσας περί τα 500 εκατ. Η έκπληξη έρχεται πάντως από δύο νεότατα μέλη της οικογένειας, τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ, που υπολογίζεται ότι αξίζουν 3 και 4 δισ. λίρες αντίστοιχα για τη βρετανική οικονομία! Πως προκύπτει αυτό; Για παράδειγμα, όταν η Σάρλοτ, με τα μάτια όλων στραμμένα πάνω της, εμφανίστηκε να φορά ένα συγκεκριμένο παστέλ κίτρινο πουλόβερ από μεγάλο πολυκατάστημα, αυτό εξαντλήθηκε μέσα σε 24 ώρες!

Η Ελισάβετ υποστηρίζει περί τους 600 φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς φορείς και διάφορους συλλόγους και το 2012, με αφορμή το Αδαμάντινο Ιωβηλαίο της, μελέτη του Charities Aid Foundation υπολόγιζε ότι έχει βοηθήσει να συγκεντρωθούν πάνω από 1,4 δισ. στερλίνες υπέρ αυτών. Συνολικά η βασιλική οικογένεια υποστηρίζει πάνω από 2.000 φορείς και οργανισμούς.

Φωτ. Fox Photos/Getty Images/Ideal Image

Ανθρώπινες Στιγμές

Το παραδέχτηκε η ίδια η Ελισάβετ πολλά χρόνια αργότερα σε μια σπάνια συνέντευξή της στο BBC, όταν είπε ότι εκείνη η νύχτα ήταν μία από τις πιο «αξέχαστες της ζωής μου». Ήταν η νύχτα της 8ης Μαΐου του 1945 – ημερομηνία που στο εξής θα γιορταζόταν ως η Ημέρα της Νίκης. Ο πόλεμος είχε τελειώσει, οι δρόμοι του Λονδίνου γέμισαν κόσμο, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Και η 19χρονη Ελισάβετ, μαζί με τη 14χρονη Μαργαρίτα, βγήκαν ινκόγκνιτο από το Μπάκιγχαμ και ανακατεύτηκαν με τον κόσμο. Έφτασαν μάλιστα μέχρι το Ριτζ και το διέσχισαν χορεύοντας «τρενάκι» με αγνώστους. Η Ελισάβετ φορούσε χαμηλωμένο το καπέλο της, φοβούμενη μήπως κάποιος την αναγνωρίσει, κάτι που δεν έγινε, σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε στην ταινία A Royal Night Out. Σε αντίθεση, επίσης, με τον μύθο, δεν επρόκειτο για «κοπάνα», αφού ο βασιλιάς είχε δώσει την έγκρισή του και υπήρχε διακριτική παρουσία ανθρώπων του Παλατιού που πρόσεχαν τις νεαρές πριγκίπισσες.

Πλήθος μαρτυριών και περιστατικών επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ της και μία εξ αυτών προέρχεται από τον Ρίτσαρντ Γκρίφιν, πρώην υπεύθυνο ασφαλείας της, και από συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου. Περπατούσε λοιπόν στη φύση του Μπαλμόραλ, του θερινού της κάστρου στη Σκωτία, όταν έπεσε πάνω σε γκρουπ Αμερικανών τουριστών που δεν την αναγνώρισαν, εξαιτίας της σπορ ενδυμασίας της και του μαντιλιού στο κεφάλι της. Τη χαιρέτησαν, τη ρώτησαν αν είναι κάτοικος της περιοχής, τους απάντησε φυσικά ότι έχει ένα σπίτι εκεί τριγύρω και στην επόμενή τους ερώτηση αν έχει συναντήσει ποτέ τη βασίλισσα, έδειξε τον συνοδό της και αποκρίθηκε ακαριαία: «Όχι, αλλά αυτός ο αστυνομικός την έχει συναντήσει».

Και όμως, κλαίει. Η αυτοσυγκράτηση της Ελισάβετ είναι παροιμιώδης και επιβεβλημένη από τον θεσμικό της ρόλο, εντούτοις υπάρχουν φορές που έχει δακρύσει δημοσίως. Μία τέτοια ήταν τον Οκτώβριο του 1966, όταν επισκεπτόταν το χωριό ανθρακωρύχων Αμπερφάν στη νότια Ουαλία, όπου κατολίσθηση είχε προκαλέσει τον θάνατο 144 ανθρώπων, κυρίως παιδιών. Το 1997 δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της κατά την τελετή παροπλισμού ης βασιλικής θαλαμηγού «Britannia», την οποία η ίδια είχε βαπτίσει το 1953. Το σκάφος υπολογίζεται ότι είχε διανύσει πάνω από 1 εκατ. ναυτικά μίλια, πραγματοποιώντας 696 διεθνή ταξίδια και άλλες 272 επισκέψεις σε βρετανικά ύδατα και σήμερα αποτελεί αξιοθέατο στο ιστορικό λιμάνι του Λιθ στο Εδιμβούργο, με τα ρολόγια του σταματημένα στις 3 και 1 λεπτό – την ώρα της τελευταίας της αποβίβασης. Τον Φεβρουάριο του 2002 δεν έκρυψε τη συγκίνησή της στην κηδεία της αδελφής της Μαργαρίτας και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους δάκρυσε, τηρώντας ενός λεπτού σιγή, στο κενοτάφιο των πεσόντων του Ουέστμινστερ – ήταν η πρώτη μνημόσυνη δέηση μετά τον θάνατο της μητέρας της όπου παραδοσιακά παρευρισκόταν. Το 2016 εθεάθη να σκουπίζει ένα δάκρυ από το δεξί της μάγουλο σε τελετή για τους πεσόντες του Συντάγματος του Δούκα του Λάνκαστερ, όπου παρευρίσκονταν και ανάπηροι του πολέμου στο Αφγανιστάν. Τις πιο συγκινητικές στιγμές, πάντως, επεφύλαξε η κηδεία του συζύγου της τον Απρίλιο του 2021 – η ίδια φαίνεται και πάλι να σκουπίζει δάκρυα πριν αποβιβαστεί από το αυτοκίνητο και μετά να παρακολουθεί την ακολουθία καθισμένη ολομόναχη στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, λόγω των μέτρων πρόληψης της πανδημίας…

Φωτ. Tim Graham Photo Library/ Getty Images/Ideal Images

Ποίηση και μουσική

O θεσμός του επίσημου βασιλικού ποιητή της Μεγάλης Βρετανίας χρονολογείται από το 1616, ωστόσο η Ελισάβετ πρωτοτύπησε εις τριπλούν το 2009 επιλέγοντας, κατόπιν πρωθυπουργικής εισηγήσεως, την Κάρολ Αν Ντάφι – ήταν η πρώτη γυναίκα, η πρώτη Σκωτσέζα και το πρώτο άτομο LBGT. Η «θητεία» είναι δεκαετής και τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη σύνθεση ποιημάτων για σημαντικές επετείους και εορτές, όπως το Ιωβηλαίο ή ο πριγκιπικός γάμος του Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον, πάντα με σκοπό την εμψύχωση του έθνους και την έμπνευση της νέας γενιάς. Οι χρηματικές αποδοχές του βασιλικού ποιητή ανέρχονται σε 6.000 λίρες ετησίως, συνοδεύονται όμως από 6.000 φιάλες σέρι, ωστόσο για ορισμένους το αξίωμα είναι δίκοπο μαχαίρι: o Άντριου Μόσιον, που υπηρέτησε από το 1999 έως το 2009, εξομολογήθηκε ότι νιώθει «στεγνός» από έμπνευση, «κατεστραμμένος» δημιουργικά και ανήμπορος να γράψει ένα ποίημα χωρίς να του ανατεθεί.

Στο ντοκιμαντέρ του BBC Queen: 90 Musical Years αποκαλύφθηκαν κάποια από τα μουσικά γούστα της βασίλισσας. Ανάμεσα στα αγαπημένα της τραγούδια φαίνεται ότι υπάρχουν διάφοροι εκκλησιαστικοί ύμνοι, αλλά και το Oklahoma! του Χάουαρντ Κιλ, από το ομώνυμο μιούζικαλ, το The White Cliffs Of Dover της Βέρα Λιν, αλλά και το Cheek to Cheek του Φρεντ Αστέρ. Λέγεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια ενός δείπνου παραδέχτηκε στους συνδαιτυμόνες της ότι της αρέσει πολύ το Dancing Queen των ΑΒΒΑ και ότι καμιά φορά το χορεύει. Γενικά, πάντως, όλοι λένε ότι χορεύει, και μάλιστα ότι χορεύει καλά.

Φωτ. Kurt Rohwedder/Getty Images/Ideal Image

Parts of the Job

Kατά μέσο όρο έστελνε με τον σύζυγό της, όσο εκείνος ήταν εν ζωή, 750 χριστουγεννιάτικες κάρτες τον χρόνο, υπογράφοντας ως Elizabeth R και Philip – μια διαδικασία που ξεκινούσε από το καλοκαίρι. Επίσης μοιράζει στο προσωπικό των ανακτόρων κουπόνια για βιβλία και άλλα δώρα, καθώς και 1.500 χριστουγεννιάτικες πουτίγκες, μια παράδοση που ξεκίνησε από τον παππού της. Επίσης, από την ενθρόνισή της έως και το 2020 είχε στείλει 858.000 ευχετήρια τηλεγραφήματα σε Βρετανούς που γιόρταζαν την αδαμάντινη επέτειο των γάμων τους και άλλα 277.000 σε όσους συμπλήρωναν το εκατοστό έτος της ηλικίας τους.

Φωτ. Victoria Jones/Getty Images/Ideal Image

Στις 26 Μαρτίου του 1976, επισκεπτόμενη κέντρο τηλεπικοινωνιακών ερευνών στρατιωτικής βάσης στο Mάλβερν, έστειλε το πρώτο της email στο τότε νεόκοπο δίκτυο APRANET, προπομπό του Internet. Τον Οκτώβριο του 2014 έκανε το πρώτο της «τουιτάρισμα» και το 2019 το πρώτο της post στο Instagram, αμφότερα από το Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου. Πάντως, τους λογαριασμούς της TheRoyalFamily στα social media, που μετρούν συνολικά 22 εκατ. followers, χειρίζεται η επικεφαλής Ψηφιακών Αλληλεπιδράσεων του Παλατιού, Έμα.

Μερικά από τα πιο παράξενα δώρα που έχει δεχτεί: Ο ελέφαντας Jumbo, από την κυβέρνηση του Καμερούν, το 1972 (τον δώρισε στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, όπου πέρασε τα 16 τελευταία χρόνια της ζωής του). Πεντακόσιες κονσέρβες ανανά ως γαμήλιο δώρο από την κυβέρνηση της Αυστραλίας (λέγεται ότι διανεμήθηκαν στο κοινό ως συμβολική προσφορά σε καιρούς μεταπολεμικής δυσπραγίας). Ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες το 1991, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις ΗΠΑ (εκτίθενται στη συλλογή βασιλικών δώρων του Μπάκιγχαμ). Ένα τοτέμ 30 μέτρων από Ινδιάνο αρχηγό της φυλής Kwakiutl, το 1958, που παραδόθηκε στη μητέρα της σε επίσκεψη στη Βρετανική Κολούμπια το 1958. Ένα δόντι σπερμοφάλαινας, γνωστό ως «ταμπούα» στη διάλεκτο των νήσων Φίτζι, το 1953 – θεωρείται το πιο πολύτιμο τελετουργικό δώρο της τοπικής παράδοσης.

Σε μια τεράστια παραμυθοχώρα μεταμορφώθηκαν το 2016 οι κήποι του παλατιού του Μπάκιγχαμ, κατά τη διάρκεια ενός ειδικού event με τίτλο Παιδικό πάρτι στο παλάτι, που διοργανώθηκε προς τιμήν των 80ών γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ και το οποίο παρακολούθησαν 2.000 παιδιά και 1.000 ενήλικες από όλη τη χώρα. Στην προ Covid-19 εποχή, η βασίλισσα φιλοξενούσε ετησίως έως και 160.000 καλεσμένους στις βασιλικές οικίες στο πλαίσιο δεξιώσεων, γευμάτων, δείπνων, garden parties, ακροάσεων και απονομών τίτλων. Για τον σκοπό αυτόν, το οικονομικό έτος 2018-2019 δαπανήθηκαν 1,7 εκατ. λίρες σε φαγητό και ποτά, σε 240 δεξιώσεις, 158 γεύματα, 9 πάρτι στον κήπο και 75 δείπνα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο κάστρο του Ουίνδσορ και στο παλάτι του Χόλιρουντ Χάους.

Φωτ. Suzanne Plunkett /WPA Pool/ Getty Images/Ideal Image

Η ηθοποιός Ολίβια ντε Χάβιλαντ είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που τιμήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ με τον τίτλο της Dame, το 2016, σε ηλικία 101 ετών. Κατά τη διάρκεια της 70ετούς βασιλείας της, η Ελισάβετ έχει παρασημοφορήσει περισσότερους από 140.000 ανθρώπους – περίπου 2.000 κάθε χρόνο. To 2021, το 85% όσων τιμήθηκαν από τη βασίλισσα ήταν λευκοί, 6,8% Ασιάτες, 4,2% Αφροαμερικανοί, 3,3% ήταν μεικτής καταγωγής.

Το τελευταίο ταξίδι της βασίλισσας Ελισάβετ στο εξωτερικό έγινε στη Μάλτα τον Νοέμβριο του 2015. Η βασίλισσα Ελισάβετ κρατά τον –ανεπίσημο– τίτλο της πιο πολυταξιδεμένης αρχηγού κράτους στην ιστορία. Το σύνολο των ταξιδιών της στο εξωτερικό ισοδυναμεί με τον γύρο της Γης 42 φορές – 1.652.000 χλμ. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 265 επίσημα ταξίδια στο εξωτερικό και έχει επισκεφθεί 117 χώρες.

