100 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία: Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας έκαναν δηλώσεις για το ορόσημο της 100ής ημέρας του πολέμου στην Ουκρανία.

Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την εισβολή της Ρωσίας, γράφοντας στο Twitter ότι «η γενναιότητα των Ουκρανών προκαλεί το σεβασμό και τον θαυμασμό μας».

Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σήμερα για να συζητήσουν τη στήριξη στη χώρα.

100 days ago Russia unleashed its unjustifiable war on Ukraine. The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration. The EU stands with Ukraine. Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2022

Ο Σολτς είπε ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ουκρανικού κοινοβουλίου την 100ή ημέρα του πολέμου.

Seit 100 Tagen leisten die Ukrainerinnen und Ukrainer Widerstand gegen den russischen Aggressor. 100 Tage Krieg in Europa. Danke dem ukrainischen Parlamentspräsidenten @r_stefanchuk für das Gespräch an diesem traurigen 100. Kriegstag. pic.twitter.com/4HTmoTMevi — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 3, 2022

Ο Μπορέλ σημείωσε την «καταστροφή» που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων θανάτων, εκατομμυρίων προσφύγων και τόνων μπλοκαρισμένων σιτηρών.

100 days of Russia’s invasion of Ukraine. 100 days of EU strongly supporting Ukraine 100 days causing thousands of deaths and 6.8 million refugees 100 days of senseless destruction with billions worth of damages 100 days of blocked ports & bombed fields, 22M t of grain blocked pic.twitter.com/GxQ5rmN6K2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2022

Η Τρους είπε ότι «η εισβολή του Πούτιν έφερε θάνατο και καταστροφή σε κλίμακα που δεν έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος έχει τεράστιες συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη, την ευημερία και την επισιτιστική ασφάλεια».

Επαίνεσε επίσης τη γενναιότητα των Ουκρανών και επιβεβαίωσε τη βρετανική υποστήριξη στη χώρα.

My statement to mark the first 100 days of the barbaric war in Ukraine 👇 pic.twitter.com/mYZQSFi5jZ — Liz Truss (@trussliz) June 3, 2022

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr