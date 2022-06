Λονδίνο: Η Αστυνομία εκκένωσε την πλατεία Τραφάλγκαρ

Η Βρετανική αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση της πλατείας Τραφάλγκαρ στο κέντρο του Λονδίνου.

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η Βρετανική Αστυνομία πραγματοποίησε μία ελεγχόμενη έκρηξη κοντά στην πλατεία Τραφάλγκαρ, μετά από αναφορές για ύποπτο όχημα.

#London: British Metropolitan Police say they have carried out a controlled explosion near Trafalgar Square in central London after officers responded to reports of a suspicious vehicle. The area has been evacuated. – Global Newspic.twitter.com/Nn3UvDYy6C — I.E.N. (@BreakingIEN) June 4, 2022

Εικόνες και βίντεο από τη σκηνή, όπως τα μεταδίδουν τα Βρετανικά ΜΜΕ, δείχνουν αστυνομικούς να μετακινούν τα πλήθη πίσω από το σημείο της απαγόρευσης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη φύση του περιστατικού, αλλά εξέδωσε την ακόλουθη ειδοποίηση στο Twitter:

Officers are currently at #TrafalgarSquare where they have evacuated the scene. Please do not travel to the area. Updates to follow. — MPS Westminster (@MPSWestminster) June 4, 2022

Λίγα λεπτά μετά, εξέδωσε νέα ανανοίνωση στην οποία χαρακτήριζε λήξαν τον περιστατικό, σημειώνοντας ότι η πλατεία θα ανοίξει ξανά σε εύθετο χρόνο.

Police remain on scene. The incident has now been concluded and the square will reopen in due course. — MPS Westminster (@MPSWestminster) June 4, 2022

Βίντεο από την εκκένωση των πολιτών από την περιοχή

*VIDEO: EVACUATION UNDERWAY IN LONDON’S TRAFALGAR SQUARE AFTER REPORT OF SUSPICIOUS VEHICLE pic.twitter.com/vwYqeSlk3E — NewsWire (@NewsWire_US) June 4, 2022

ÚLTIMA HORA. Trafalgar Square evacuada. La policía ha acordonado la zona. La National Gallery, evacuada. De momento, sin explicaciones. pic.twitter.com/y0pblernX3 — Rafa de Miguel (@demiguelr) June 4, 2022

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Η τουρίστρια Σάρα Τσόρτσιλ που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην πλατεία, μαζί με τον 11χρονο γιο της Νόα, είπε στη Mirror: «Ήμουν στην πλατεία όταν εξερράγη η βόμβα. Υπήρχε πολλή αστυνομία, ήμασταν έτοιμοι να περπατήσει μέσα από την πλατεία όταν φτάσαμε στη γωνία, είδαμε ότι ήταν αποκλεισμένη. Μιλούσαμε με έναν αστυνομικό όταν η βόμβα εξερράγη χωρίς καμία προειδοποίηση».

Και συνέχισε λέγοντας: «Μας είχε πει ότι ήταν ένα ύποπτο πακέτο, δεν ξέρω αν ήταν ελεγχόμενη έκρηξη, αλλά κανείς δεν μας είπε ότι επρόκειτο να εκραγεί. Ο αστυνομικός φαινόταν σοκαρισμένος. Μπορούσαμε να δούμε πολλούς αστυνομικούς και κάτι που έμοιαζε με βαν ειδικής ομάδας».

Πρόσθεσε ότι ο 11χρονος γιος της Νόα ήταν τρομοκρατημένος καθώς το πλήθος πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει μακριά.

We got rushed out of Pret by a police officer earlier!😮

Now the whole area is closed.

I just hope everything is OK.#TrafalgarSquare #Incident #areaclosed pic.twitter.com/qHoVfNy70T — Miss Omar (@Auntiekay28) June 4, 2022

