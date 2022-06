Επιμένει ο Ερντογάν στο «μπλόκο» σε Σουηδία και Φινλανδία για ένταξη στο ΝΑΤΟ

«Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τη στιγμή που η κρατική της τηλεόραση μεταδίδει συνεντεύξεις ηγετών τρομοκρατών. Το ίδιο ισχύει και για τη Φινλανδία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Αναντολού.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε αυτή την επισήμανση, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Εκτός από το ζήτημα των «τρομοκρατών», η Τουρκία κατηγορεί επίσης τη Σουηδία και τη Φινλανδία ότι ανέστειλαν τις πωλήσεις όπλων στη χώρα από το 2019, ως αντίποινα για την τουρκική στρατιωτική εισβολή στη βόρεια Συρία. Οι δύο χώρες είχαν αναφερθεί στο ενδεχόμενο αποστολής διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Άγκυρα, όμως ο Ερντογάν τους απέτρεψε από το να επιχειρήσουν το ταξίδι.

LIVE: Türkiye’s President Erdogan and his Venezuelan counterpart Maduro hold joint press conference in Ankara https://t.co/zS7co8K9GS

— PresserWatch (@PresserWatch) June 8, 2022