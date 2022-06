Κίνα: Συντριβή πολεμικού αεροσκάφους σε σπίτι, ένας νεκρός (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν όταν μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας συνετρίβη σε κτίριο κατοικιών στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, περί τα 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γουχάν, σύμφωνα με την τηλεόραση της Κίνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή πρόκειται για ένα μαχητικό τζετ J-7. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε στο τηλεοπτικό κανάλι η πολεμική αεροπορία της χώρας, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση.

Το αεροπλάνο συνετρίβη σε σπίτι στην πόλη Σιάνγκγιανγκ, καταστρέφοντάς το μερικώς.

Ο νεκρός και οι τραυματίες είναι κάτοικοι της περιοχής.

Report: On June 9, Today morning a military plane crashed in Xiangyang, Hubei, causing an explosion and fire.

The pilot was slightly injured while parachuting down, and some residents were severely injured pic.twitter.com/soa6DTQMhP

