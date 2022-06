ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από σχολείο στην Αλαμπάμα – Ένας νεκρός

Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να εισβάλει σε δημοτικό σχολείο της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ.

Ο υπεύθυνος των σχολείων της πόλης του Γκάντσεν, Τόνι Ρέντικ, είπε στο WBMA-TV ότι ένας άνδρας πήγε σε πολλές πόρτες προσπαθώντας να μπει στο δημοτικό σχολείο Walnut Park, όπου πραγματοποιούνταν καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά. Όταν ο διευθυντής είδε τι συνέβαινε, οι υπάλληλοι έκλεισαν το σχολείο, είπε.

Σύμφωνα με το AP όλα τα παιδιά του σχολείου είναι ασφαλή, ενώ ένας άνδρας των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκε ελαφρά.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, ούτε για τα κίνητρα του δράστη.

🚨#BREAKING: Police shoot and kill a suspicious person attempting to enter Elementary School

📌#Gadsden l #Alabama

authorities are at Walnut Park Elementary School after a what police say suspicious person was attempting to enter the school it’s unknown what caused the shooting pic.twitter.com/NAlWzLV6BR

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 9, 2022