Πόλεμος στην Ουκρανία: Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις της 107ης μέρας της εισβολής

Συνεχίζονται, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, οι μάχες γύρω από το Σεβεροντονέτσκ, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν εκ νέου υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Σύμφωνα με το Λονδίνο, οι ρωσικές δυνάμεις σημείωσαν ελάχιστη πρόοδο στις προσπάθειές τους να περικυκλώσουν την ευρύτερη περιοχή από τον βορρά και τον νότο.

