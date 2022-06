Τζάστιν Μπίμπερ: Πάσχω από το σύνδρομο Ramsay Hunt – Παρέλυσε το μισό πρόσωπό μου

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Τζάστιν Μπίμπερ αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο Ramsay Hunt.

Μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ο Καναδός καλλιτέχνης ανέφερε ότι η σπάνια αυτή διαταραχή προκάλεσε την παράλυση του μισού του προσώπου, με αποτέλεσμα να ακυρώσει τις εμφανίσεις του σε Τορόντο και Ουάσιγκτον.

Ο 28χρονος τραγουδιστής ανέφερε ότι το σύνδρομο Ramsay Hunt έχει επηρεάσει νεύρα στη δεξιά πλευρά του προσώπου του.

«Δεν μπορώ να χαμογελάσω από αυτήν την πλευρά» σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει πλήρης παράλυση σε αυτήν την πλευρά του προσώπου του.

Ο Μπίμπερ σημείωσε ότι εστιάζει στην ανάρρωσή του, ακολουθώντας πρόγραμμα ασκήσεων.

«Θα επιστρέψει στο φυσιολογικό» είπε, συμπληρώνοντας ότι παραμένει άγνωστο πόσος χρόνος θα χρειαστεί.

Justin Bieber says a rare disorder that paralyzed half of his face is the reason he cancelled his shows in Toronto and Washington, D.C.

He is suffering from Ramsay Hunt syndrome, the artist has revealed in an Instagram post.

More to follow on https://t.co/8g7t94bB9u pic.twitter.com/jy8vTXzr5X

— DW News (@dwnews) June 11, 2022