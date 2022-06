ΗΠΑ: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους ενάντια στην οπλοκατοχή

Χιλιάδες Αμερικανοί διαδήλωσαν χθες, Σάββατο, σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ, με αίτημα την υιοθέτηση ενός αυστηρότερου ελεγκτικού πλαισίου που θα περιορίζει τις πωλήσεις όπλων εντός των αμερικανικών συνόρων.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έρχονται στον απόηχο των πρόσφατων πολύνεκρων επιθέσεων που σημειώθηκαν από ενόπλους στο Ουβάλντε του Τέξας, στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης κ.ά. Επικαλούμενη στοιχεία προερχόμενα από το Gun Violence Archive, η Washington Post σημειώνει ότι από την αρχή της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειωθεί περισσότερα από 250 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών (mass shootings) στο πλαίσιο των οποίων έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες.

Από την πολύνεκρη επίθεση στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε στο Τέξας τις 24 Μαΐου και έπειτα, έχουν ακολουθήσει άλλα σχεδόν 40 τέτοιου τύπου επεισόδια, ενώ από την αρχή της χρονιάς δεν έχει υπάρξει ούτε μία εβδομάδα κατά την οποία να μην έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τέσσερα τέτοιου τύπου περιστατικά μαζικών πυροβολισμών.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, συγκεντρώθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον και σε άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ χιλιάδες άνθρωποι ζητώντας να «σταματήσει η σφαγή».

Today, young people around the country once again march with @AMarch4OurLives to call on Congress to pass commonsense gun safety legislation supported by the majority of Americans and gun owners.

I join them by repeating my call to Congress: do something.

— President Biden (@POTUS) June 11, 2022