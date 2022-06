Γαλλία – Βουλευτικές εκλογές: Οριακό προβάδισμα για Μελανσόν, αλλά πρωτιά Μακρόν σε έδρες

Τα περισσότερα δημοσκοπικά ινστιτούτα και τηλεοπτικοί σταθμοί της Γαλλίας εμφανίζουν την Λαϊκή Ένωση του Ζαν Λικ Μελανσόν να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, αλλά με διαφορά μικρότερη της μιας ποσοστιαίας μονάδας από την παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ό,τι αφορά ωστόσο τις έδρες που θα κερδίσει κάθε παράταξη στον δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, η παράταξη του Μακρόν έρχεται πρώτη σύμφωνα με τις έρευνες, με αρκετές πιθανότητες να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να έχει πάνω από 289 έδρες.

🔴#LIVE – The first results are in for #France‘s Parliamentary elections.

Follow our special edition live on @FRANCE24_En #legislatives #Legislatives2022 #electionslegislatives2022 #Election2022 ⤵️https://t.co/Es6Q0ktLYG pic.twitter.com/tKvSB7FimF

— FRANCE 24 English (@France24_en) June 12, 2022