Ερντογάν: Βλέπει τουρκική «πατρίδα» και στο… διάστημα

Από το βήμα της ομιλίας που εκφώνησε σήμερα, κατά την τελετή για την έναρξη λειτουργίας του δορυφόρου TÜRKSAT 5-B, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάνουμε βήματα για να ανυψώσουμε τη χώρα μας στο επίπεδο που της αξίζει σε κάθε τομέα, από την αεροδιαστημική βιομηχανία έως την ανάπτυξη δικών μας δορυφόρων, προετοιμάζοντας τους επιστήμονές μας για διαστημικά προγράμματα και για την αποστολή οχήματος στη σεληνιακή επιφάνεια. Από αυτήν την άποψη, η δορυφορική τεχνολογία είναι ένας από τους τομείς στους οποίους σημειώνουμε τη μεγαλύτερη πρόοδο.»

Ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι ο δορυφόρος TÜRKSAT 3-A, που είχε εκτοξευτεί το 2008, εξακολουθεί να λειτουργεί, και πως στο μεσοδιάστημα, η Τουρκία έχει στείλει και άλλους δορυφόρους στην «πατρίδα του διαστήματος» («… uzay vatana yeni uydular da gönderdik»).

«Ο TÜRKSAT 4-A πήρε τη θέση του στο διάστημα το 2014 και ο TÜRKSAT 4-B το 2015… Έχοντας εκτοξεύσει τους TÜRKSAT 5-A και TÜRKSAT 5-B πέρυσι, έχουμε γίνει μια από τις λίγες χώρες που μπορούν να στείλουν δύο δορυφόρους στο διάστημα την ίδια χρονιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

