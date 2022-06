Τζούλιαν Ασάνζ: «Ναι» από Βρετανία στην έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks στις ΗΠΑ

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε το αίτημα των ΗΠΑ για έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Πρίτι Πατέλ, άναψε «πράσινο φως» στην έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι αντιμέτωπος με 18 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του νόμου περί κατασκοπείας.

Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, η βρετανική δικαιοσύνη άναψε επίσημα «πράσινο φως» την 20ή Απριλίου για την έκδοση του 50χρονου Αυστραλού στις αμερικανικές αρχές. Η κ. Πατέλ αναμενόταν να αποφασίσει εάν θα υπογράψει την εντολή έκδοσης.

Η απόφαση της κ. Πατέλ δεν είναι το τέλος της δικαστικής μάχης του κ. Ασάνζ, η οποία διαρκεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Αυστραλός έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην απόφαση αυτή μέσα σε 14 ημέρες.

Αν και αυτή απορριφθεί, μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Εφόσον εγκριθεί οριστικά η έκδοσή του, αυτή θα πρέπει να γίνει μέσα σε 28 ημέρες από την ανακοίνωσή της.

Οι αμερικανικές αρχές θέλουν να τον δικάσουν για «κατασκοπεία» εξαιτίας της δημοσιοποίησης 700.000 εμπιστευτικών και απορρήτων διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων των ΗΠΑ, κυρίως για τους αμερικανικούς πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Αν καταδικαστεί, διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 175 ετών.

Σε μια πρώτη του αντίδραση, το WikiLeaks ανέφερε ότι ο Τζούλιαν Ασάνζ θα ασκήσει έφεση.

«Σήμερα δεν είναι το τέλος του αγώνα. Είναι μόνο η έναρξη μιας νέας δικαστικής μάχης. Θα κάνουμε έφεση» σημειώνεται σε δήλωσε που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Wikileaks στο Twitter.

O ιστότοπος WikiLeaks χαρακτήρισε την απόφαση της Βρετανίδας υπουργού Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ να εγκρίνει την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ «μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου».

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence – A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7

— WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022