Τουρκία: Σενάρια αγοράς Eurofighter εάν δεν προχωρήσει η συμφωνία για τα F-16

Η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να ενδιαφερθεί να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon, εάν το αίτημα αγοράς νέων F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκσυγχρονισμού των ήδη υπαρχόντων δεν προχωρήσει, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο ιστοχώρος MiddleEastEye επικαλούμενος τουρκικές πηγές.

Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διοικητής της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στρατηγός Χασάν Κιουτσούκακγιουζ επισκέφθηκε τον περασμένο μήνα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε συνάντηση για ακριβώς αυτό το θέμα με την ηγεσία της βρετανικής βασιλικής πολεμικής αεροπορίας και πιο συγκεκριμένα με τον διοικητή Σερ Μάικ Γουίνγκστον.

«Τα Typhoon είναι πολύ καλά… Θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια προσωρινή εναλλακτική επιλογή έως ότου πάρουμε στα χέρια μας τα εγχώριας παραγωγής πέμπτης γενιάς TF-X, εάν φυσικά δεν μπορέσουμε να πάρουμε τα F-16», παρουσιάζεται να δηλώνει τουρκική πηγή στο MiddleEastEye, ενώ «κατά σύμπτωση», πριν από μόλις δυο ημέρες, είχε δημοσιευτεί και στην φιλοκυβερνητική τουρκική DailySabah ένα άρθρο γνώμης για ακριβώς το ίδιο θέμα με τίτλο: «Αντί να περιμένει για τα F-16, η Τουρκία θα έπρεπε να αγοράσει Eurofighter Typhoon».

Σύμφωνα με το MiddleEastEye, το αμερικανικό Κογκρέσο δεν αποκλείεται τελικώς να δώσει το πράσινο φως για τα τουρκικά F-16 αλλά μετά τις επόμενες τουρκικές εκλογές που είναι κανονικά προγραμματισμένες για το καλοκαίρι του 2023.

