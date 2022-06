Γεωργία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους υπέρ της ένταξης στην Ε.Ε.

Δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τιφλίδα ζητώντας την ένταξη αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας του Καυκάσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κρατώντας ευρωπαϊκές και γεωργιανές σημαίες, περίπου 60.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, λίγες ημέρες μετά την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην δοθεί ακόμη καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία.

Πολλές φιλοευρωπαϊκές οργανώσεις και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την «πορεία για την Ευρώπη» ώστε «να αποδείξουν τη δέσμευση του γεωργιανού λαού στις δυτικές αξίες».

Home to EU | In Tbilisi, on Rustaveli Avenue, the anthem of the European Union was performed 🇪🇺🇬🇪 pic.twitter.com/bf35wV26Mx

— Mtavari TV (@MtavariChannel) June 20, 2022