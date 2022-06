Σήμα κινδύνου για καύσωνες στην Ευρώπη

Σε αποδρομή βρίσκεται το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες τους κατοίκους της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν ότι το φαινόμενο συνιστά οιωνό για το τι μας περιμένει στο μέλλον, ιδιαίτερα επειδή εκδηλώθηκε υπερβολικά πρόωρα.

Στη Γαλλία, ο θερμικός δείκτης, δηλαδή ο μέσος όρος των θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα, αυξήθηκε στους 27,4° C, δηλαδή ήταν ο υψηλότερος της ιστορίας για τον Ιούνιο. Στο Μπιαρίτς, αγαπημένο θέρετρο των γαλαζοαίματων τον 19ο αιώνα λόγω του ήπιου κλίματός του, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 42,9° C, ενώ 16 πόλεις κατέγραψαν ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Στο Κότμπους της Γερμανίας ο υδράργυρος έδειξε 39,4° C πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (0,4° C) το ρεκόρ του μήνα. Την ίδια στιγμή, πολλές πόλεις της βόρειας Ιταλίας επέβαλαν δελτίο στη διανομή του νερού, ενώ η Λομβαρδία ενδέχεται να τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της πρωτόγνωρης ανομβρίας. Τις θερμότερες ημέρες της ιστορίας τους κατέγραψαν επίσης Ολλανδία και Βρετανία.

Των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, μύρια δεινά έπονται και έτσι πολλά κράτη αναγκάστηκαν να πολεμήσουν και τις δασικές πυρκαγιές.

Δασικές πυρκαγιές

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τέτοια ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα θα γίνουν κανόνας αν παραμείνουμε αδρανείς έναντι της κλι-ματικής αλλαγής.

Η μεγαλύτερη καταστροφή προκλήθηκε στην Ισπανία όπου αποτεφρώθηκαν 250.000 στρέμματα στη βορειοδυτική επαρχία Ζαμόρα. Στη νότια Γαλλία αποτεφρώθηκαν 2.000 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση, ενώ στη Γερμανία χρειάστηκε να εκκενωθούν τρία χωριά εξαιτίας της πύρινης λαίλαπας που πλησίαζε.

Δυστυχώς οι παρατεταμένοι και πρόωροι καύσωνες θα είναι η νέα πραγματικότητα, στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί η Ευρώπη. Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων και οι καύσωνες θα γίνουν κατά πέντε ή δέκα φορές πιο έντονοι συγκριτικά με αυτούς πριν από 100 χρόνια. Οι θερμοκρασίες θα είναι κατά 1,8 έως τέσσερις βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από αυτές που καταγράφονται σήμερα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας Κλερ Νούλις δήλωσε από την έδρα του Οργανισμού στη Γενεύη, ότι για την κατάσταση που βίωσε η δυτική Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα ευθύνεται εξ ολοκλήρου η κλιματική αλλαγή. «Αρχίζουμε να ταλαιπωρούμαστε από παρατεταμένους καύσωνες πολύ νωρίτερα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια», τόνισε. «Δυστυχώς πρόκειται για μία μικρή μόνο πρόγευση όσων θα επακολουθήσουν στο μέλλον, εφόσον εξακολουθήσει η αύξηση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη θα εκτιναχθεί κατά δύο βαθμούς πάνω από το επίπεδο της περιόδου πριν από τη βιομηχανική επανάσταση».

Αποκαλυπτικό μέλλον

H Γαλλίδα κλιματολόγος Αγλαΐα Ζεζεκέλ τονίζει ότι τέτοια μετεωρολογικά φαινόμενα θα εξελιχθούν σε κανόνα αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς έναντι της κλιματικής αλλαγής. «Αυτό που βλέπουμε σήμερα, δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα μας περιμένουν αν δεν βάλουμε άμεσα φρένο στην κλιματική αλλαγή», λέει. Την ίδια ακριβώς άποψη έχει ο συνάδελφός της Κρίστοφ Κασού, ο οποίος είναι μεταξύ των συντακτών της έκθεσης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, και προσθέτει: «Μόνο ένας τρόπος θα μας επιτρέψει να αποτρέψουμε το αποκαλυπτικό μέλλον: άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τώρα, όχι σε τρία χρόνια».