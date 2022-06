Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 950 οι νεκροί από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ

Σε 950 ανθρώπους ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός του ισχυρού σεισμού 6,1 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, ενώ άλλοι 610 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

An earthquake in a remote part of Afghanistan has killed at least 280 people and injured hundreds.

