Αμβλώσεις: Αντιδράσεις καλλιτεχνών και πολιτικών για την απόφαση του δικαστηρίου

Την παγκόσμια κατακραυγή έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την συνταγματική απόφαση Roe v Wade, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό δικαίωμα για άμβλωση. Κάτι που σημαίνει πως εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ θα χάσουν το νόμιμο δικαίωμα στην άμβλωση, σε μια ιστορική στροφή που ανατρέπει μία απόφαση 50 ετών.

Πολλά δημόσια πρόσωπα έχουν τοποθετηθεί ήδη για αυτή την απόφαση.

Ανάμεσα σε αυτά, η Χίλαρι Κλίντον που έγραψε σε ανακοίνωσή της: «Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν πως η απόφαση να κάνουν ένα παιδί είναι μία από τις πιο ιερές, και τέτοιες αποφάσεις θα έπρεπε να παραμένουν ανάμεσα στους ασθενείς και τους γιατρούς τους. Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα περάσει στην ιστορία ως ένα βήμα πίσω για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Most Americans believe the decision to have a child is one of the most sacred decisions there is, and that such decisions should remain between patients and their doctors.

Today’s Supreme Court opinion will live in infamy as a step backward for women’s rights and human rights.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 24, 2022