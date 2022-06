Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε κλαμπ

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη East London της Νότιας Αφρικής, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να αγγίξει ή ακόμη και να ξεπεράσει τους 22, όπως αναφέρεται.

Οι σοροί τους βρέθηκαν στην ταβέρνα Enyobeni (Enyobeni Tavern) τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ υπάρχουν παράλληλα πληροφορίες που κάνουν λόγο και για αρκετούς τραυματίες.

«Οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό διερευνώνται καθώς μιλάμε», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο τηλεοπτικό κανάλι Newzroom Africa. «Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο ταξίαρχος Τεμπινκόσι Κινάνα.

Bodies lying as if they collapsed to the floor suddenly while dancing or in the middle of a conversation. Other bodies are slumped across chairs and lying over tables. #EastLondonDeath

*Pictures Supplied pic.twitter.com/Ko3mzJjhdz

