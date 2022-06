Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο

Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Πυραυλική επίθεση δέχθηκε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρέμεντσουκ της κεντρικής Ουκρανίας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και 20 τραυματίες.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι, Κίριλο Τιμοσένκο, δήλωσε ότι εννέα από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

The local residents are helping the medics to provide first aid to the victims of the missile attack on the #Kremenchuk shopping centre. pic.twitter.com/My1Cs8uGVz — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2022

Ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο την ώρα του πυραυλικού πλήγματος και ότι ξέσπασε φωτιά.

«Το εμπορικό κέντρο καίγεται, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram και πρόσθεσε: «Δεν έχει νόημα να ελπίζουμε σε ευπρέπεια και ανθρωπιά από τη Ρωσία».

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι ο στόχος δεν παρουσίαζε «καμία απειλή για τον ρωσικό στρατό» και «καμία στρατηγική αξία» και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σαμποτάρει «τις προσπάθειες των ανθρώπων να ζήσουν μια κανονική ζωή, που εξοργίζουν τους κατακτητές».

⚡️ Zelensky: ‘Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.’ “The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine,” said President Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Μελέτσκι, δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς, αλλά δεν έδωσε στοιχεία.

Ο ανταποκριτής του Economist, Όλιβερ Κάρολ, αναφέρει «σκηνές τρόμου», επικαλούμενος άνδρα του που μιλούσε στο τηλέφωνο και του είπε: Άνθρωποι ήταν στο κτίριο και οι τοίχοι έχουν αρχίσει να πέφτουν μέσα.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022

Στα βίντεο που ήδη κυκλοφόρησαν, υπάρχουν εικόνες με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από ένα κτίριο που καίγεται.

Το Κρέμεντσουκ είναι μια βιομηχανική πόλη 217.000 κατοίκων και εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ουκρανίας.

Ο βασικός σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο από το σημείο που χτυπήθηκε, σημειώνοντας: «Το Κρέμεντσουκ αυτή τη στιγμή… Η Ρωσία χτύπησε εσκεμμένα το εμπορικό κέντρο, με περισσότερους από χίλιους πολίτες εντός. Στη μέση της ημέρας. Ακριβώς επειδή θέλει να σκοτώσει. Να γεμίσουν τα πάντα με ουκρανικό αίμα. Η Ρωσία είναι ένα κράτος τρομοκράτης. Η Ρωσία κάνει τον πιο αηδιαστικό πόλεμο».

Kremenchuk right now… 🇷🇺deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία έχει διαψεύσει κατ’ επανάληψη ότι πλήττει σκοπίμως αμάχους.

Τα social media γέμισαν με βίντεο από το σημείο της επίθεσης

Якщо хтось намагається собі пояснити логіку росіян, то усвідомте – тут немає ніякої логіки. Вони хочуть нас знищити, та й усе. Щоб ми, конкретно, ми, українці, вмирали тисячами.

І роблять це цинічно, на очах у всього світу. pic.twitter.com/j7WzeJNwnw — ікринка (@155splin) June 27, 2022

