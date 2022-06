Ουκρανία: Οι Ρώσοι έχουν χάσει 35.250 στρατιώτες από την έναρξη της εισβολής

Η Ρωσία έχει χάσει 35.250 στρατιώτες από την έναρξη του πολέμου πριν από 125 ημέρες, υποστηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Στην καθημερινή ενημέρωση για τις ρωσικές απώλειες, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε επίσης ότι 3.704 τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού καταστράφηκαν, μαζί με 217 αεροσκάφη, 185 ελικόπτερα και 1.567 τανκς.

Χθες, το υπουργείο δήλωσε ότι η Ρωσία έχασε 35.000 στρατιώτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι 250 στρατιώτες σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Δημοσίευμα του SkyNews σημειώνει ότι η Ρωσία δεν παρέχει με συνέπεια πληροφορίες για τις απώλειές της και τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

1️⃣2️⃣5️⃣ days of full-scale #Russia’s war on #Ukraine.

Information on #Russian invasion.

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, June 28. pic.twitter.com/BMifOqCaO8

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 28, 2022