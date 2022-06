Σκωτία: Προς νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της τον επόμενο Οκτώβριο

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον ανακοίνωσε σήμερα ότι το κοινοβούλιο της Σκωτίας θα δώσει στη δημοσιότητα ένα νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας με μια προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος αυτού στις 19 Οκτωβρίου 2023.

Η Στέρτζον δήλωσε ότι θα στείλει επιστολή στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για να λάβει άδεια διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοψηφίσματος, λέγοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας η ψηφοφορία να είναι νόμιμη. Τόνισε ότι το θέμα θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

JUST IN: Scotland’s First Minister Nicola Sturgeon says her government proposes a new independence referendum be held on 19 October 2023

The question that would be put before voters: “Should Scotland be an independent country?” https://t.co/cd5GDJ9svd pic.twitter.com/sWgutU6IKc

— Bloomberg UK (@BloombergUK) June 28, 2022