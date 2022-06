Φινλανδικά ΜΜΕ: Τουρκία, Σουηδία, Φινλανδία ετοιμάζουν κοινό υπόμνημα για άρση αδιεξόδου

Τουρκία, Σουηδία και Φινλανδία πρόκειται να ετοιμάσουν από κοινού ένα υπόμνημα που θα ανταποκρίνεται στις τουρκικές ανησυχίες ασφαλείας, ώστε να ανοίξει κάποια στιγμή ο δρόμος για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με όσα δημοσιεύουν φινλανδικά ΜΜΕ και αναπαράγει το πρακτορείο Reuters.

Οι σχετικές αναφορές, στις φινλανδικές εφημερίδες Helsingin Sanomat και Iltalehti, είδαν το φως της δημοσιότητας καθώς οι ηγεσίες της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας συμμετείχαν σε μακρά συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο της πρώτης ημέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Τα κυριότερα «αγκάθια» φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ Σουηδίας και Τουρκίας γι’ αυτό και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν αύριο τις συνομιλίες του στην Άγκυρα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Press Release Regarding the Political Consultations Between Türkiye and Sweden https://t.co/mLATAreIHu pic.twitter.com/KHzOGKxgPR

