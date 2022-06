ΝΑΤΟ: Συμβιβασμός Τουρκίας με Φινλανδία και Σουηδία – Ανοιξε ο δρόμος για την ένταξη

Σε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κατέληξαν σήμερα οι ηγεσίες της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας από τη Μαδρίτη όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με όχημα την υπογραφή ενός μνημονίου στο πλαίσιο του οποίου οι τρεις χώρες δεσμεύονται να υποστηρίζουν η μία την άλλη απέναντι σε απειλές.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο δήλωσε ότι η Τουρκία συμφώνησε τελικώς να υποστηρίξει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

#LIVE High-level delegation from Türkiye, Finland, Sweden and NATO speak after talks in Madrid https://t.co/vcGJuiSPxK

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 28, 2022