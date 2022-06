Deborah James: Συγκίνηση στη Βρετανία για τον θάνατο της δημοσιογράφου του ΒΒC σε ηλικία μόλις 40 ετών

Σε ηλικία μόλις 40 ετών έφυγε από τη ζωή, νικημένη από τον καρκίνο του εντέρου, η δημοσιογράφος του BBC Deborah James (Ντέμπορα Τζέιμς).

Η Τζέιμς ήταν πολύ διάσημη και αγαπητή στη Βρετανία τόσο για την προσωπική της μάχη με την επάρατη νόσο, όσο και για τον ακτιβισμό της και τα εκατομμύρια που είχε συγκεντρώσει για την έρευνα πάνω στον καρκίνο μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις.

Την τραγική είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, λέγοντας ότι η Ντέμπορα πέθανε ειρηνικά στο πλευρό των δικών της ανθρώπων και περιγράφοντάς τη ως μια «έμπνευση» και έναν «εκπληκτικό» άνθρωπο.

Η εκπομπή για τον καρκίνο

Εργάστηκε αρχικά ως καθηγήτρια και το 2016, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου, άρχισε ένα blog όπου περιέγραφε την εμπειρία της. Στη συνέχεια, άρχισε να γράφει για την Sun και μετέπειτα έγινε ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος για το BBC.

Μαζί με τις Λόρεν Μέιχον και Ρέιτσελ Μπλαντ, παρουσίαζαν την εκπομπή «You, Me and the Big C» στο ΒBC 5. Η Μπλαντ πέθανε και αυτή σε ηλικία 40 ετών τον Σεπτέμβριο του 2018, δύο χρόνια αφότου είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

Οι τρεις γυναίκες μιλούσαν σε διάσημους και έδιναν πρακτικές συμβουλές σε ασθενείς με καρκίνο, όπως πώς να διαχειριστούν την απώλεια μαλλιών, τι να κάνουν με τα οικονομικά τους και πώς να μιλήσουν στα οικεία τους πρόσωπα για την ασθένειά τους.

Η Τζέιμς είχε γράψει και δύο βιβλία για τον καρκίνο, το ένα εκ των οποίων αναμένεται να εκδοθεί τον Αύγουστο.

Η φιλανθρωπική δράση και ο τίτλος της «Dame»

Στις 9 Μαΐου, η Ντέμπορα Τζέιμς ανακοίνωσε στους εκατομμύρια followers της στο Instagram ότι το σώμα της «δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο» και πως διακόπτει τις θεραπείες για τον καρκίνο, συμπληρώνοντας πως δεν ξέρει πόσο χρόνο έχει ακόμα.

«Τα τελευταία 5 χρόνια που γράφω πώς νόμιζα ότι έρχονται τα τελευταία μου Χριστούγεννα, πως δεν θα φτάσω τα τεσσσαρακοστά γενέθλιά μου, πως δεν θα δω τα παιδιά μου να πηγαίνουν γυμνάσιο – ποτέ δεν φαντάστηκα ότι πράγματι θα έγραφα για να πω το αντίο», ανέφερε στο συγκινητικό της μήνυμα.

Λίγα 24ωρα μετά από αυτή τη δημοσίευση, με διαδικασίες – «αστραπή» ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε στο σπίτι της και της έδωσε τον τίτλο της «Dame», το θηλυκό ισοδύναμο του τίτλου του ιππότη.

Δεν ήταν, όμως, το μόνο «θαύμα» που έγινε μέσα σε λίγες ώρες. Η Τζέιμς είχε ανακοινώσει ότι ανοίγει ένα νέο φιλανθρωπικό ταμείο για έρευνες σε φάρμακα για ασθενείς με καρκίνο. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, συγκεντρώθηκαν 1 εκατομμύριο λίρες και σήμερα το ποσό αυτό έχει φτάσει τις 7 εκατ. λίρες.

Τους τελευταίους μήνες, όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια η Ντέμπορα, είχε καθηλωθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο και κοιμόταν τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ενώ είχε χάσει πάρα πολλά κιλά.

