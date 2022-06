Mπάιντεν σε Ερντογάν: «Να διατηρηθεί η σταθερότητα στο Αιγαίο»

Τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία συζήτησαν μεταξύ άλλων Τζο Μπάιντεν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν καλωσόρισε την τριμερή συμφωνία της Τουρκίας με τη Φινλανδία και τη Σουηδία που ανοίγει τον δρόμο για τους Συμμάχους για την πρόσκλησή τους σε συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες συζήτησαν για τη διαρκή υποστήριξή τους στην Ουκρανία και την άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, όπως και για τη σημασία να απομακρυνθούν τα ρωσικά εμπόδια για την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών.

Επίσης, συζήτησαν για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία. Ο πρόεδρος Μπάιντεν επανέλαβε την επιθυμία του να διατηρηθούν οι παραγωγικές διμερείς σχέσεις, και οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της διαρκούς στενής επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων».

