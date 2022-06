Ουκρανία: Τα δύο σενάρια πίσω από την απομάκρυνση των Ρώσων από το Φιδονήσι

Όπως επιβεβαιώνεται πια από όλες τις εμπλεκόμενες στον πόλεμο πλευρές, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει από το Φιδονήσι, το οποίο κατέχει όμως στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Οδησσό και στις ακτές της Ρουμανίας.

Η ίδια η Μόσχα επιχειρεί να παρουσιάσει την εν λόγω αποχώρηση ως κίνηση καλής θέλησης. Ως μια κίνηση που στόχο έχει να συμβάλει στην επανεκκίνηση του εξαγωγικού εμπορίου των ουκρανικών σιτηρών και έτσι στην εκτόνωση της επισιτιστικής-πληθωριστικής κρίσης. Ο ΟΗΕ από την πλευρά του επιθυμεί άλλωστε την εν λόγω επανεκκίνηση, προωθώντας τη δημιουργία σχετικού εξαγωγικού διαδρόμου.

The MoD: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY: BY WITHDRAWING TROOPS FROM SNAKE ISLAND RUSSIA DEMONSTRATES THAT IT DOES NOT HINDER UN EFFORTS TO ORGANISE CORRIDOR FOR AGRICULTURAL PRODUCTS FROM UKRAINE – RIA

Το Κίεβο, ωστόσο, από την άλλη μεριά, μιλά για στρατιωτική ήττα των Ρώσων. Ξένοι αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι ρωσικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το Φιδονήσι υπό την απειλή ουκρανικών πληγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί πως γαλλικά Α/Κ πυροβόλα Caesar, που έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ουκρανία, θα μπορούσαν από την περιοχή της Οδησσού να πλήξουν τις ρωσικές δυνάμεις στο Φιδονήσι (εάν δεν το έχουν κάνει ήδη).

Russian war propagandists (Rybar, Kotenok) confirm Zmiinyi island withdrawal. The deployment of Caesar, French artillery systems, in Odessa is cited as one of the reasons. A very significant victory for Ukraine and its Western allies.

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) June 30, 2022