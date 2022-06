ΗΠΑ: Μέλη του Κογκρέσου «αδειάζουν» τον Μπάιντεν για όσα δήλωσε περί Τουρκίας και F-16

Ελληνοαμερικανοί βουλευτές όπως η Νικόλ Μαλλιωτάκη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και ο Γκας Μπιλιράκης, που ανήκει και εκείνος στους Ρεπουμπλικάνους, έσπευσαν σήμερα, με ανακοινώσεις που έδωσαν στη δημοσιότητα, να αποδοκιμάσουν την κίνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να πάρει δημοσίως θέση υπέρ της πώλησης μαχητικών F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι από τη Μαδρίτη, με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ολοκληρωνόταν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε δημόσια πως, κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν στην πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία του Ερντογάν. Ο ίδιος διευκρίνισε, βέβαια, πως για να προχωρήσει μια τέτοια πώληση, θα πρέπει προηγουμένως το αμερικανικό Κογκρέσο να έχει δώσει την έγκρισή του. Συνεχίζοντας, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση πως το Κογκρέσο πρόκειται στο τέλος να δώσει αυτήν την έγκριση.

Αντιδρώντας στις δηλώσεις Μπάιντεν, οι βουλευτές Μπιλιράκης (από τη Φλόριντα) και Μαλλιωτάκη (από τη Νέα Υόρκη) επέκριναν ως «σοκαριστική» την κίνηση του Μπάιντεν, που αφού προηγουμένως άκουσε τις ανησυχίες της ελληνικής πλευράς για την τουρκική επιθετικότητα από τον ίδιο τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εν συνεχεία υπερασπίστηκε τις προτεινόμενες συμφωνίες αγοράς-εκσυγχρονισμού τουρκικών F-16 από τις ΗΠΑ.

Οι βουλευτές Μπιλιράκης και Μαλλιωτάκη επανέλαβαν από την πλευρά τους ότι είναι αντίθετοι σε κάθε πώληση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία, μια χώρα που συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όπως ανέφεραν.

It’s shocking that @POTUS would support the sale of US military jets & equipment to Turkey after hearing PM @kmitsotakis ‘ concerns. Congress must stand against aggression from any nation that violates international law. https://t.co/eehQ1RJGGm

Σύμφωνα με τους εν λόγω βουλευτές, οι δεσμοί ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ είναι σήμερα πιο ισχυροί από κάθε άλλη φορά και είναι καθήκον του Κογκρέσου να πάρει θέση στο πλευρό της Ελλάδας ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα.

Σημειωτέων πως κατά της Τουρκίας πήρε θέση και ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν των Δημοκρατικών, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά πως: «ο Ερντογάν εκβιάζει τη Σουηδία και τη Φινλανδία σε σχέση με την προσπάθειά τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, και αυτό είναι κατακριτέο. Υποτιμά αυτό που πρεσβεύει η Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ο μόνος ωφελούμενος από αυτόν τον εκβιασμό, εκτός από τον Ερντογάν, είναι ο Πούτιν».

Let’s be clear: Erdogan extorting Sweden and Finland in connection with their quest to join NATO is reprehensible. It debases what the NATO Alliance stands for. The only beneficiary of this extortion, other than Erdogan, is Putin. https://t.co/ENPKXyeSYQ

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) June 30, 2022