Κυπριακό: «Λύση» δύο κρατών προωθούν στον ΟΗΕ τα κατεχόμενα μέσω «προτάσεων συνεργασίας»

Το ψευδοκράτος παρουσίασε στον ΟΗΕ προτάσεις για τη μελλοντική συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους στη βάση όμως όχι μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας αλλά μιας «λύσης» δύο κρατών, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Northern Cyprus presents to UN proposals for cooperation with Greek Cypriots on basis of 2-state solution on hydrocarbons, electricity, renewable energy, water

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 1, 2022