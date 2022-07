Ουκρανία: Bοήθεια 820 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε απόψε την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συνολικού ύψους 820 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυραύλους, οβίδες και αντιαεροπορικά ραντάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ουκρανία δύο πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος NASAMS, άλλα τέσσερα ραντάρ, πυραύλους για τους αμερικανούς πολλαπλούς εκτοξευτήρες HIMARS καθώς και 150.000 βλήματα των 155 χιλιοστών για το πυροβολικό.

