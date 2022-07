Πέθανε ο γ.γ. του ΟΠΕΚ Μουχάμαντ Μπαρκίντο

Ο Νιγηριανός Μουχάμαντ Μπαρκίντο, γενικός γραμματέας του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ), απεβίωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε ηλικία 63 ετών, ανακοίνωσε η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Νιγηρίας (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC).

«Χάσαμε τον εκλεκτό μας δρα Μουχάμαντ Σανούσι Μπαρκίντο», έγραψε στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος της NNPC Μέλε Κιάρι χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια του θανάτου του.

«Πρόκειται ασφαλώς για μια μεγάλη απώλεια για την οικογένειά μας, την NNPC, τη χώρα μας, τον ΟΠΕΚ και την παγκόσμια ενεργειακή κοινότητα. Οι διευθετήσεις ενόψει της κηδείας θα ανακοινωθούν αργότερα», πρόσθεσε.

#UPDATE The Secretary General of the OPEC oil cartel, Nigeria’s Mohammed Barkindo, has died unexpectedly at the age of 63, the Nigerian National Petroleum Corporation says.

NNPC has not yet provided any details about the circumstances of Barkindo’s death pic.twitter.com/5uAT4lefU8

— AFP News Agency (@AFP) July 6, 2022