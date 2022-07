Βρετανία: Θέμα λεπτών η παραίτηση Τζόνσον

Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται πλέον η αποχώρηση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον από την οδό Ντάουνινγκ, καθώς οι παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών έρχονται αλλεπάλληλες, ακόμη και από υπουργούς που μόλις τοποθετήθηκαν στη θέση τους.

Διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραίτηση του κ. Τζόνσον θα γίνει εντός της ημέρας, και ο πρωθυπουργός έχει ήδη γράψει την επιστολή παραίτησής του από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. Εκπρόσωπος του κ. Τζόνσον δήλωσε ότι εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός θα απευθύνει δήλωση προς τους Βρετανούς.

Αναγκαστικά ο κ. Τζόνσον παραμένει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι την εκλογή του επόμενου, και φέρεται έτοιμος να παραμείνει στην οδό Ντάουνινγκ έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του διαδόχου του, που μπορεί να είναι και έως τον Οκτώβριο.

Παραμένει άγνωστο πώς θα κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες, αλλά είναι πιθανόν να επισπευσθούν ώστε να αποφευχθεί η παραμονή ενός ανεπιθύμητου για το κόμμα και την πλειονότητα των πολιτών πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, με μια επιστολή-σοκ, ημερομηνίας 7ης Ιουλίου, ο νέος υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι δήλωνε στον πρωθυπουργό ότι η κατάσταση έχει καταστεί αφόρητη και πρέπει να αφήσει την πρωθυπουργία.

Δύο μέρες μετά την προαγωγή του από το υπουργείο Παιδείας σε αυτό των Οικονομικών, ο κ. Ζαχάουι έστειλε επιστολή στην οποία εκθέτει την κατάσταση στην κυβέρνηση και γράφει ως κατακλείδα ότι «η χώρα αξίζει κυβέρνηση που είναι όχι μόνο σταθερή αλλά και δρα με ακεραιότητα. Κε Πρωθυπουργέ, γνωρίζετε στην καρδιά σας ότι το σωστό είναι να φύγετε τώρα».

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022