Βρετανία: Παραιτήθηκε μετά τις πιέσεις ο Μπόρις Τζόνσον

Παραιτείται από την ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος ο Μπόρις Τζόνσον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, υποκύπτοντας στην αφόρητη πίεση από τις αποχωρήσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών τις προηγούμενες 48 ώρες.

Ο κ. Τζόνσον δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, ενώ θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι την εκλογή του διαδόχου του. Παράλληλα ετοίμασε λίστα στελεχών που θα καταλάβουν τις θέσεις όσων έχουν παραιτηθεί στον ανώτερο κυβερνητικό μηχανισμό.

«Είναι σαφής η πρόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας να αρχίσει η διαδικασία αλλαγής της ηγεσίας του κόμματος, μια διαδικασία που ξεκινώ άμεσα. Ο λόγος δεν είναι ότι ήθελα να το κάνω, καθώς προτιμούσα να συνεχίσω το έργο μου για το οποίο είμαι και ιδιαιτέρως υπερήφανος. Είναι επώδυνο που δεν μπορώ να δω την ολοκλήρωση του έργου μου και της θητείας μου, αλλά στην πολιτική κανείς δεν είναι αναντικατάστατος», δήλωσε.

«Ο λόγος που πάλεψα τόσο σκληρά ήταν ότι θεώρησα ότι αυτό ήταν το καθήκον μου», είπε, αποφεύγοντας πάντως να κάνει μια μικρή αναδρομή στο έργο του, όπως αρχικά αναμενόταν.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής, ανακοίνωσε. «Προσπάθησα να πείσω τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να συνεχίσουμε, αλλά το ένστικτο της αγέλης ήταν κυρίαρχο», είπε με έντονη δυσφορία.

«Θέλω να πω στον λαό της Ουκρανίας επίσης ότι θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε για όσο χρειαστεί», έσπευσε να υπογραμμίσει.

«Ξέρω ότι θα υπάρχουν πολλοί που θα ανακουφιστούν, ενώ άλλοι θα απογοητευθούν που αποχωρώ από την καλύτερη δουλειά στον κόσμο, την πρωθυπουργία», είπε ο κ. Τζόνσον, υποσχόμενος πλήρη στήριξη στον επόμενο πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το Συντηρητικό Κόμμα (που κυβερνά εδώ και 12 συνεχή χρόνια τη Βρετανία) θα έχει τώρα δύο εβδομάδες ώστε να συλλέξει υποψηφιότητες, να καταλήξει στους δύο επικρατέστερους και να τους θέσει στην επιλογή των μελών των «Τόρις», πριν τη θερινή διακοπή.

Στελέχη πρώτης γραμμής έθεταν θέμα αξιοπρέπειας πια, μετά και την αποχώρηση 59 μελών της ευρύτερης κυβέρνησης με αφορμή την τοποθέτηση ενός στελέχους με ανοικτές δικαστικές υποθέσεις εν γνώσει του κ. Τζόνσον. Η ροή των παραιτήσεων σταμάτησε μόνο όταν διέρρευσε ότι ο πρωθυπουργός τελικά παραιτείται.

«Είναι καλό νέο ότι ο κ. Τζόνσον παραιτήθηκε», σχολίασε ο ηγέτης των Εργατικών, σερ Κιρ Στάρμερ, πριν καν κάνει τις δηλώσεις του ο κ. Τζόνσον.

The Conservatives have overseen 12 years of economic stagnation, declining public services and empty promises.

We don’t need to change the Tory at the top – we need a proper change of government.

We need a fresh start for Britain. pic.twitter.com/uMxRTomXX9

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2022