Ιαπωνία: Δολοφονική επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε (βίντεο)

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, 67 ετών, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε από σφαίρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) στη Νάρα, δεν παρουσιάζει καμία ζωτική ένδειξη, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην πυροσβεστική στην περιοχή, «ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό.

Ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω της προεκλογικής ομιλίας που εκφωνούσε. Αρχικά φέρεται να είχε σημάδια ζωής κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με ασθενοφόρο και ελικόπτερο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νάρα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο πυροβολισμούς, που χτύπησαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο της ιαπωνικής πολιτικής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επιλκαλείται η κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας, ο ύποπτος πλησίασε τον κ. Άμπε από πίσω λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του.

Third video shows the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the gunman being taken into custody

NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/xsskEZzBMQ

— BNO News (@BNONews) July 8, 2022